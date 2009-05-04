نخستین شهرک حمل و نقل آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، باب طالبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی روند احداث این شهرک در شهرستان خوی افزود: این طرح شامل 15 سامانه حمل و نقل کامیون است که در سه هکتار از اراضی منابع ملی در نزدیکی کارخانه سیمان خوی احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: ساماندهی حمل و نقل بار و جابجایی محصولات کارخانه سیمان خوی به داخل و خارج از کشور از جمله اهداف احداث و راه اندازی این شهرک است.

طالبی ادامه داد: عملیات احداث این شهرک در روزهای آتی با چهل میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوص آغاز می شود و تا شش ماه آینده با بهره برداری از آن به صورت مستقیم برای بیش از صد نفر شغل ایجاد خواهد شد.

اولین شبکه وب کیوسک مسافری آذربایجان غربی در خوی راه اندازی می شود

فرماندار خوی هم در این جلسه با اشاره به راه اندازی کارخانه سیمان خوی در آینده ای نزدیک بر تسریع در احداث شهرک حمل و نقل تاکید کرد.

ابراهیم محمدلو از راه اندازی اولین شبکه وب کیوسک مسافری استان در خوی خبر داد و بیان داشت: این وب کیوسک برای تهیه دائمی بلیت مسافرت به تمام نقاط کشور از طریق شبکه اینترنتی و بدون مراجعه به پایانه در سه نقطه شهر خوی ایجاد می شود.