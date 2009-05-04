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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

در سال 87 ؛

صندوق تعاون 10 میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان و دانشجویان پرداخت کرد

صندوق تعاون کشور در سال 87 بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونیهای مصرف دانشجویی و فرهنگیان و بهداشت و درمان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه اعتباری بخش تعاون در طی سال گذشته با بررسی و کارشناسی تعداد 2841 فقره پرونده اقتصادی افزون بر 100 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونیهای مصرف دانشجویی و فرهنگیان و بهداشت و درمان پرداخت نمود.

این میزان تسهیلات پرداختی از 63.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است و بر این اساس با پرداخت تسهیلات اعتباری فوق افزون بر دهها شغل جدید در بخشهای تعاونی مورد اشاره ایجاد گردیده است.

از مجموع تسهیلات اعطایی مورد اشاره بیش از 55 میلیارد ریال آن سهم تعاونی های مصرف دانشجویی و فرهنگیان و افزون بر 45 میلیارد ریال آن نیز سهم تعاونیهای بهداشت و درمان می باشد.

صندوق تعاون کشور در طی سال 86 نزدیک به 62 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونیهای موصوف پرداخت کرد.

کد مطلب 872061

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