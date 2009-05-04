به گزارش خبرنگار مهر، همچنین پنج محموله کتاب از ایتالیا، انگلیس، هند، پاکستان و چین امروز از مبدا این کشورها و از طریق هوایی به طرف نمایشگاه کتاب تهران ارسال شده است و عصر امروز تحویل گمرک نمایشگاه می‌شود.

تا کنون حدود 800 تن کتاب خارجی از ناشران کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، جمهوری چک، مصر، مراکش، عراق، قطر، امارات عربی متحده، روسیه، ترکیه، انگلستان، پاکستان، هندوستان، چین، ژاپن، ونزوئلا و چند کشور دیگر وارد نمایشگاه شده است.

محموله ناشران آمریکا و عربستان هنوز وارد نمایشگاه نشده است. کتابهای ناشران عربستانی قرار بود از طریق آژانسهایی هوایی این کشور و تا روزهای باقیمانده به آغاز نمایشگاه وارد گمرک آن شود اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است. همچنین قرار است کتابهای ناشران آمریکایی به همراه محموله‌های ناشران انگلیسی و از طریق پروازهای هوایی به نمایشگاه ارسال شود.

خبر دیگر اینکه مسئولان بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب از رؤسای نمایشگاههای بزرگ جهان از جمله "یورگن بوس" رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای حضور در تهران دعوت کرده‌اند اما تا کنون حضور رئیس نمایشگاه کتاب شارجه قطعی شده است.

همچنین تعدادی از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال از جمله مهمانان خارجی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستند که هنوز اسامی آنان اعلام نشده است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.