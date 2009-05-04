تمرکز اکتشافی بر 40 ماده معدنی اولویت دار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بهروز برنا افزود: در هر استان باتوجه به پتانسیل‌های منطقه، اولویت اکتشاف با مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی اولویت‌دار در آن استان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات دور اول سفرهای استانی هیأت دولت اجرایی شده و مصوبات دور دوم سفرهای استانی نیز به تدریج در حال اجرا شدن است، خاطرنشان کرد: در پیگیری این مصوبات تمرکز بر 40 نوع ماده معدنی فلزی اولویت‌دار مانند مس، آهن، قلع، تنگستن، آنتیموان، طلا و مواد غیرفلزی اولویت‌دار مانند روی، پتاس، فسفات، خاک‌های صنعتی، سولفات، املاح، مصالح ساختمانی و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است.

برنا افزود: در حال حاضر اکتشاف چند نوع ماده معدنی فلزی اولویت‌دار در دستور کار بوده و دستگاه‌های حفاری در چند استان در حال فعالیت در این زمینه و اکتشافات عمقی هستند.

مدیر امور اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره برنامه‌های این سازمان در جهت اصلاح الگوی مصرف گفت: در راستای فرمایش‌های مقام معظم رهبری ستاد اصلاح الگوی مصرف در سازمان زمین‌شناسی آغاز به کار کرده است.

به گفته وی اصلاح الگوی مصرف در حوزه زمین شناسی و اکتشاف بسیار حائز اهمیت است زیرا هنر فعالیت اکتشافی آن است که با کمترین هزینه بیشترین اطلاعات را از دل زمین به دست آورد و لازمه این کار برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از افراد فنی و متخصص است و در واقع برای اکتشاف هر نوع ماده معدنی باید از افراد متخصص آن حوزه استفاده کرد.

