به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور مقامات ارشد سازمان صدا و سیما و جمعی از اصحاب رسانه ساعت 15 تا 17 پنجشنبه این هفته در هتل زاگرس شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.

داستان انیمیشن "آخرین فرستاده" درباره زندگی پیامبر اسلام (ص) است و قصه از زبان سلمان فارسی صحابی ایرانی رسول اکرم (ص) برای پسر بچه‌ای از اهالی شهر مداین روایت می‌شود.

کوروش برزگر فیلمنامه را بر مبنای کتاب "فروغ ابدیت" تألیف استاد جعفر سبحانی نوشته و حجت‌الاسلام مظفر سالاری با بهره‌گیری از مشاوره و کارشناسی تاریخی و معارفی حجت‌الاسلام محمدحسین فکور و حجت‌الاسلام مرتضی دانشمند آن را بازنویسی کرده است.

"آخرین فرستاده" انیمیشنی سه‌بعدی است و با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنیک‌های داینامیک و محاسباتی روز جهان ساخته می‌شود. این تکنیک پیش از این تنها در انیمیشن بلند "رستم و سهراب" به کار رفته که این روزها در شبکه سحر در حال تهیه است.

"آخرین فرستاده" 1750 شخصیت انیمیشنی دارد و 50 دوبلور گویندگی این پروژه را به عهده دارند. این مجموعه انیمیشنی در 50 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و احتمال افزایش زمان آن وجود دارد.