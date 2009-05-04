734 شعبه در استان مرکزی آرای مردم را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ابوالقاسم نصراللهی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد شعبه اخذ رای شامل 325 شعبه شهری و 409 شعبه روستایی است.

وی با اشاره به اینکه 20 هزار نفر، برگزاری انتخابات در بخش اجرایی را به عهده دارند، اضافه کرد: 885 هزار و 557 نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای دادن هستند همچنین تعداد افراد واجد شرایط در اراک 370 هزار و 362 نفر است.

نصراللهی با اشاره به تهیه طرح جامع امنیتی انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی از نظر امکانات رایانه ای و از هر حیث آماده برگزاری انتخاباتی سالم است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف همه ما باید برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم باشد، خاطرنشان کرد: عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات حق طرفداری و یا ضدیت با هیچ کدام از کاندیداها را نداشته و تنها وظیفه آنان صیانت از آرا مردم است.

9 هزار نفر از عوامل اجرایی اعم از نظارت و بازرسی، امنیت و اطلاع رسانی در اراک وظیفه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارند همچنین 293 شعبه اخذ رای در اراک که از این تعداد 243 ثابت و 50 شعبه سیار است کار جمع آوری آراء مردم را برعهده دارند.