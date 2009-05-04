یک میلیون و 915 هزار نفر در مازندران واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، جواد قناعت صبح دوشنبه در نشستی خبری در ساری افزود: تمامی متولدین مرد و زن 22 خردادماه 70 و قبل آن می توانند در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند.

وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط طی سی سال گذشته هر سال یک انتخابات در ایران برگزار شده که همه این انتخاباتها سالم و پرشور بوده است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه تمامی خدعه ها و نیرنگهای دشمنان نظام برای خدشه دار کردن انتخاباتهای ایران نقش بر آب شده است، عنوان کرد: ملت بزرگ ایران در 22 خردادماه 88 بار دیگر با حضور پرشور خود توطئه های دشمنان را نقش برآب می کنند.

قناعت با بیان اینکه 46 میلیون نفر در کشور واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند، یادآور شد: سه هزار و 130 شعبه اخذ رای در مازندران، آرای مردم را در 22 خردادماه جمع آوری می کنند.

به گفته وی، تعداد دو هزار و 361 شعبه اخذ رای در مازندران ثابت و 769 شعبه آن سیار هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به تشکیل هیئتهای اجرایی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از 15 اردیبهشت ماه در استان خاطرنشان کرد: افرادی که می خواهند خود را نامزد انتخابات دهم کنند باید در تاریخهای 15 تا 19 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

قناعت با بیان اینکه تمامی 17 شهرستان و 28 بخش مازندران متصل به شبکه وی پی ان هستند، اظهار داشت: تمامی شعب اخذ رای مازندران از طریق شبکه اینترنتی با فرمانداری ها و وزارت کشور در ارتباط هستند.

وی با اشاره به اینکه احکام کلیه هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشهای تابع استان از سوی هیئت نظارت مرکزی و استان صادر شده است، اظهار داشت: ستاد انتخابات مازندران نیز فعالیت خود را با تعیین شش کمیته امنیت، راهبردی، پشتیبانی، حقوقی، آموزشی و اطلاع رسانی و تبلیغات آغاز کرده است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور استعلام شماره ملی رای دهندگان و ارسال فرم شماره 22 در شعب اخذ رای به صورت مکانیزه و رایانه ای انجام می شود.

به گفته قناعت، در راستای اجرای بخشی از انتخابات به صورت رایانه ای کمیته راهبردی در استان و کمیته فناوری انتخابات با دعوت از ادارات مخابرات، برق، آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای در شهرستانها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بهترین انتخاباتهای دنیا در ایران شکل گرفته است، گفت: تاکنون دو مورد نظر سنجی در استان از سوی کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات صورت گرفته که مواردی چون میانگین شرکت کنندگان، افراد رای دهنده، کاندیداهای مورد نظر مردم برای رای دادن از افراد سئوال شده است.

قناعت با اشاره به اینکه تشکیل هیئتهای بازرسی در انتخابات الزام آور نبوده است، بیان داشت: برای نخستین بار در دوره دهم ریاست جمهوری بیش از 80 درصد افراد بازرس از مدیران دستگاه های اجرایی استان نیستند.

وی با بیان اینکه همایشهای مشترکی با حضور ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای شوراهای شهر و روستاها در استان برای دعوت مردم به حضور حداکثری در مازندران برگزار می شود از رسانه ها خواست تا مقالات و تحلیلهای خبری مربوط به انتخابات را در جهت تقویت حضور حداکثری مردم و متناسب با توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به رشته تحریر درآورند.