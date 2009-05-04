پایگاه اینترنتی سرای عالی ترجمه افتتاح شد

رئیس سرای عالی ترجمه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:، این پایگاه بنا به ضروت اطلاع رسانی در نمایشگاه کتاب تهران راه اندازی شده و هم اکنون تنها در زمینه معرفی آثار پیشنهادی برای ترجمه فعالیت می‌کند اما فعالیت آن پس از پایان نمایشگاه کتاب گسترش خواهد یافت.



احسان عباسلو افزود: مترجمانی که مایل هستند از فهرست کتابهای خارجی در نمایشگاه کتاب مطلع شوند می‌توانند به آدرس اینترنتی این پایگاه www.hcot.ir مراجعه کنند و کتابهای موجود در نمایشگاه را شناسایی و برای ترجمه انتخاب کنند.



عباسلو گفت: آثار پیشنهادی برای ترجمه در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی شده که بیشترین آنها در حوزه ادبی و مطالعات رسانه است.

وی تصریح کرد: بانک اطلاعاتی مترجمان، بانک آثار ترجمه، تالار گفتگو، بانک انتشارات کتابخانه تخصصی سرای عالی ترجمه و آثار پیشنهادی ترجمه از جمله بخشهای این پایگاه اینترنتی هستند.

در بخش بانک اطلاعاتی مشخصات مترجمان و ناشران با امکان جستجوهای مختلف، دسته‌بندی و بر اساس نام و ثبت اطلاعات مترجمین و ناشران جدید موجود است.



بانک اطلاعاتی آثار ترجمه حاوی اطلاعات کتابها و مقالات مناسب برای ترجمه است و همچنین اخبار مقالات در حال ترجمه، ترجمه شده و آثار برتر ترجمه شده در این بانک قرار می‌گیرد.

در بخش بانک انتشارات کتابخانه، اطلاعات انتشارات، کتابها و سخنرانیهای سرای عالی ترجمه با امکان جستجوهای مختلف بر اساس عنوان، نام مولف، نام سخنران، انتشارات و ... تعبیه شده است.

همچنین در بخش تالار گفتگو، زمینه ای برای گفتگوی متنی بین کاربران عضو در سایت با امکان جستجو و شرکت در موضوعات مختلف فراهم شده است.

شورای عالی ترجمه در بیانیه‌ای به مناسبت راه‌اندازی این پایگاه اینترنتی آورده است: اهمیت و توجه پیش از پیش به امر ترجمه در کشور و نگاه جدید بدان ضروری است و در این مسیر شورای عالی ترجمه به منظور رفع نواقص و پاسخگویی به نیازهای موجود در خصوص ترجمه درصدد است با ایجاد ارتباط فعال با مترجمین داخل و خارج از کشور، نهادهای فعال در امر ترجمه و مسئولان فرهنگی - اجرایی کشور از طریق سیاستگذاری، نظارت، اطلاع‌رسانی، هدایت، هماهنگ‌سازی و تصویب قوانین لازم در مراجع ذیصلاح و با اجرای برنامه‌های هدفمند نسبت به سامان بخشی و ارتقای جایگاه ترجمه اقدام کند.

در این بیانیه همچنین فراهم کردن بسترهای لازم برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به جهان در حوزه ترجمه، تمهید شرایط لازم برای آشنایی ایرانیان با آخرین دستاوردهای علمی فرهنگی خارجی از طریق ترجمه آثار، برقراری ارتباطات با مراکز فعال کشورهای دیگر در خصوص ترجمه، شناسایی، معرفی و ارائه آثار ارزشمند و فاخر داخلی و خارجی برای ترجمه از زبان فارسی به زبانهای دیگر و بالعکس، سیاستگذاری، تنظیم و هدایت بازار ترجمه، فراهم نمودن مقدمات لازم برای نشر مطلوب و فراگیر آثار ترجمه، تشکیل کتابخانه و بانک اطلاعاتی مورد نیاز در خصوص ترجمه از جمله اهداف این پایگاه خوانده شده است.

نیازسنجی در میان مخاطبان کودک و نوجوان، افراد عامه و نخبه در داخل و خارج از کشور، حمایت از مترجمان، بنگاههای ترجمه در زمینه‌های، فنی، حقوقی، بازاریابی و مالی، تقدیر از مترجمان، ناشران و موسسه‌های علمی، فرهنگی در حوزه ترجمه، تهیه طرحها و قوانین لازم به منظور حمایت و ارتقاء ترجمه و تصویب آن در مراجع ذیصلاح، پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های تشویقی برای ناشران و موسسه‌های علمی و فرهنگی داخلی و خارجی فعال در حوزه ترجمه آثار برگزیده ایرانی و غیر ایرانی، نظارت بر کمیت و کیفیت آثار ترجمه شده، تدوین یا حمایت از تدوین استانداردهای علمی در حوزه ترجمه، همکاری با نهادهای فعال در حوزه ترجمه آثار از دیگر اهداف ایجاد این پایگاهعنوان شده است.