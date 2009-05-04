وبلاگ نویسان استان مرکزی وارد فضای انتخاباتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک در این جلسه که به همت ستاد انتخاباتی مردمی میرحسین موسوی در اراک صبح دوشنبه ترتیب داده شده بود، ایرج رضایی عضو سیاست گذاری ستاد مردمی میرحسین موسوی در استان دنیای مجازی را دنیای وسیعی برای حضور و هویت یابی جوانان دانست و گفت: در عرصه وبلاگ نویسی نباید فراموش کنیم که فرزند کدام تمدن هستیم و نباید اخلاق را تحت شعاع آزادی عرصه وبلاگ نویسی قرار دهیم.

وی خبررسانی و اطلاع رسانی در وبلاگ و عرصه اینترنت را مورد اشاره قرار داد و افزود: با این ابزار می توانیم همنوعان خود را از حقیقت اخبار و اطلاعات با خبر کنیم.

حسین هادوی از استادان علوم سیاسی دانشگاههای اراک نیز وبلاگ نویسی را فرصتی برای افزایش آگاهی دانست و اظهار داشت: با این ابزار می توانیم صاحب جامعه مدنی قوی باشیم.

ستادهای حمایتی و تبلیغاتی میرحسین موسوی از ابتدای امسال در استان تشکیل شد که در این رابطه دو ستاد اصلی و مردمی با ایجاد کمیته های مختلف مرتبط برای حمایت از موسوی در استان مرکزی تشکیل شده است.