مذاکرات مستقیم لندن با تهران درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "مارتین دی " سخنگوی رسمی دولت انگلیس در امور خاورمیانه در گفتگو با این روزنامه عرب زبان اعلام کرد : دولت انگلیس در حال حاضر از طریق تماس مستقیم با سفارت ایران در بغداد درباره موضوع امنیت عراق مذاکراتی انجام می دهد.

وی همچنین افزود : لندن در تلاش برای ایفای نقش مثبت در منطقه خاورمیانه به ویژه موضوع امنیت عراق و موضوع هسته ای ایران است.

این مقام مسئول انگلیسی در ادامه با متهم کردن ایران به استفاده از سیاست های غیر مفید گفت : بسیار مهم است که انگلیس روابط خوبی با همسایگان عراق به ویژه ایران داشته باشد.

سخنگوی رسمی دولت انگلستان درعین حال افزود : کشورش در تلاش برای امضای توافقنامه امنیتی جدید با دولت عراق با هدف ابقای شمار اندکی از نیروهای انگلیسی بعد از عقب نشینی از این کشور است.

وی تصریح کرد : توافقنامه همکاری که اخیرا بین بغداد و لندن به امضا رسیده راه را برای روابط استراتژیک طولانی مدت فراهم می سازد.