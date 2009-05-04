به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به برزیل و چند کشور آمریکای لاتین که پیش از این ، از آن خبر داده بود گفت که در این باره به زودی اطلاع رسانی خواهد شد و هنوز قطعیت جزئیات و زمان آن مشخص نیست .

قشقاوی گفت که نهاد ریاست جمهوری در این مورد اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی افزود: برزیل یک قدرت بزرگ اقتصادی و نافذ در آمریکای لاتین است و سفر اخیر وزرای خارجه ایران و برزیل به پایتخت های دو کشور زمینه سفررئیس جمهور را فراهم آورده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: رئیس جمهور به اکوادور، ونزوئلا نیز سفر خواهد کرد و همچنین با بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم دیداری خواهند داشت.

قشقاوی در پاسخ به سئوالی در مورد تلاش رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی اماکن مقدس در فلسطین، گفت: همه اخبار از روند یهودی سازی اماکن مقدس فلسطینی حکایت دارد و اعتراض به این موضوع تنها مختص مسلمانان نیست بلکه حتی مقامات مذهبی ارتودوکس در سرزمین های اشغالی هم نسبت به این مسئله اعتراض کردند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام کاملا خلاف همه کنوانسیون های بین المللی است خواستار تلاش همه نهادهای مسئول به ویژه یونسکو، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب برای جلوگیری از این روند شد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در مورد موضع اخیر وزارت خارجه آمریکا در خصوص قرار دادن ایران در لیست حامیان تروریسم گفت: کاملا مشخص است که ایران همواره قربانی تروریست بوده است که بیش از همه این ترور ها توسط منافقین انجام شده است که مورد حمایت غرب هستند.

قشقاوی با بیان اینکه ایران تا کنون 16 هزار قربانی تروریسم داشته است، گفت: مورد اخیر آن همین چند سرباز ایرانی بود که شهید شدند. ما همواره پیشتاز مبارزه با تروریسم بوده ایم و از نظر ما اصلی ترین و بزرگترین تروریست، رژیم صهیونیستی است که حامی اصلی آن آمریکاست.

وی تصریح کرد: ما همواره معتقدیم باید مبارزه با تروریسم در فضای غیر سیاسی و واقعی انجام شود و همه فعالانه علیه پدیده شوم تروریسم مبارزه کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد قدرت گرفتن طالبان در پاکستان و احتمال همکاری ایران با ناتو در این خصوص، گفت: پدیده نا امنی، هرج و مرج و افراط گرایی و افزایش کشت مواد مخدر مسائلی است که منطقه ما را تهدید می کند و راه های موثر برای حل آن رایزنی های بین کشورهای منطقه است که نمونه آن اخیرا در اسلام آباد و کابل در سطح معاونان و وزرای خارجه 3 کشور انجام شد.

قشقاوی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع گفتگو با آمریکا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول شده است، گفت: سیاست های کلان و راهبردهای اساسی ما کاملا مشخص است. انتخابات نیز مسئله ای داخلی است و نمی شود بحث های کلان را با یک امر داخلی پیوند زد. حتی تحلیلگران خارجی نیز به این نتیجه رسیده اند که مبانی دیپلماسی ما تغییر ناپذیر است و رئیس جمهور باید در همین چارچوب های موجود و راهبردهای کلان و برنامه های 5 ساله اعمال حاکمیت کند.

خبرنگار مهر از سخنگوی دستگاه دیپلماسی پرسید آیا مذاکره جمهوری اسلامی با طالبان جزء خطوط قرمز محسوب می شود، که وی پاسخ داد: چنین چیزی تا کنون رخ نداده است.

وی در مورد پرونده رکسانا صابری، گفت: این موضوع چیز پیچیده ای نیست. این خانم ایرانی، حکم دادگاه بدوی خود را دریافت کرده است و اکنون حکم در مرحله تجدید نظر است، قوه قضائیه هم مستقل است و باید منتظر ماند و دید دادگاه چه حکمی را اعلام خواهد کرد.

قشقاوی در مورد احتمال تحریم بنزینی ایران که به تازگی در سنا و کنگره آمریکا مطرح شده است، گفت: تجربه نشان داده است که راهبردهایی مثل تحریم و تهدید کارآیی ندارد و این سیاست ها به تاریخ پیوسته است و کارآیی خود را کاملا از دست داده است ضمن اینکه وزیر نفت ما هم اعلام کرده است که مکانیسم های نرم افزاری برای مقابله با تحریم بنزین در دست اقدام است و این مسائل نمی تواند در پیگیری حقوق هسته ای ما تاثیری بگذارد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی سئوال کرد چرا ایران در مقابل ادعاهای مکرر مقامات برخی کشورهای عربی در مورد جزایر سه گانه وزارت خارجه اقدامی چون احضار سفیر انجام نمی دهد و صرفا به صدور یک بیانیه بسنده می کند، وی پاسخ داد: اقدامات دیپلماتیک بر حسب تحلیل های کارشناسی است ابتدا بیانیه است، سپس احضار است و اگر نیاز باشد اعلام موضع است. موضع ما در خصوص جزایر سه گانه کاملا روشن است و ما اینها را علی الابد متعلق به ایران می دانیم.

وی در مورد اظهار نظر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که ایران را با چین مقایسه کرده بود، تصریح کرد: حق داشتن روابط بر اساس منافع ملی برای هر کشوری محفوظ است و ما از این حق خود استفاده می کنیم و روابط ما هم با حوزه آمریکا لاتین هم کاملا فعال است البته به خانم کلینتون در مورد سفارت ما در نیکاراگوئه اطلاعات غلطی داده اند چون بر خلاف آنچه که وی گفته است سفارت ما در این کشور بسیار کوچک است.

قشقاوی در مورد مشکل بانوان زائر ایرانی در عربستان گفت: این مشکل از طریق سفارت عربستان در ایران وهمچنین سفارت ایران در عربستان حل شد و دیگر مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد که اخیرا شبکه فارسی بی بی سی پا را از گلیم خود فراتر نهاده و در امور داخلی ایران دخالت می کند، چرا وزارت خارجه در این مورد برخوردی نمی کند که قشقاوی پاسخ داد: این موضوع مربوط به وزارت ارشاد است وموضع وزارت ارشاد نیز کاملا صراحتا اعلام شده است.

وی با اشاره به عملکرد این نوع شبکه ها، افزود: منابع مالی، سیاست های کلان که به عنوان ابزار حوزه دیپلماسی عمومی از مراکز رسمی خط می گیرند و در جهت اهداف استعماری خویش که اختلاف بین اقوام و گروه هاست حرکت می کنند کاملا روشن است.

قشقاوی در پاسخ به سئوالی در مورد شرط حضور برخی کشورهای عربی برای حذف نام خلیج فارس در بازی های کشورهای اسلامی، گفت: البته سازمان تربیت بدنی در این مورد پاسخ دادند و نام همیشه جاوید خلیج فارس هیچ گاه حذف نخواهد شد البته این به معنای لغو حضور این کشورها در این بازی ها نیست و هنوز چند ماه فرصت تا برگزاری این مسابقات وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان این نشست خبری در پاسخ به سئوالی در مورد میزان موفقیت آمیز بودن دیپلماسی ایران ، گفت: البته ما قائل به عصمت در دستگاه دیپلماسی نیستیم و از نقدها استقبال می کنیم اما رویکردهای ما موفقیت آمیز بوده است و جای هیچ گونه تردیدی نیست.

وی افزود: اینکه رقبای ما، ما را قوی و دارای نفوذ و تاثیر معرفی می کنند نشان از موفقیت ماست و نشانه موفقیت آمیز بودن دیپلماسی هم همین تاثیر گذاری نرم است.