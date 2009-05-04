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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

نمایشگاه نقاشی سپاس در حوزه هنری یزد گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی سپاس در حوزه هنری یزد گشایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی سپاس به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم در حوزه هنری استان یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه سه بانوی هنرمند یزدی به پاس قدردانی از معلمان و استادان خود همچنین یادمان زنده‌ یاد حسن گلزار شهری، یکی از مدرسان برجسته رشته نقاشی، نمایشگاه آثار هنری خود را در نگارخانه حوزه هنری یزد برپا کردند.

در این نمایشگاه 30 اثر شامل طراحی، ترکیب‌ بندی و نقاشی با تکنیک رنگ روغن، گواش و پاستیل گچی با موضوع آزاد و دیدگاه سنتی و مدرن در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه از امروز تا 20 اردیبهشت ‌ماه همه روزه از ساعت 18 تا 20 در محل نگارخانه حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت‌الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید عموم برپاست.

خانمها فریبا فیضی، فاطمه عسگری و عاطفه صادقی که آثار هنری خود را در این نمایشگاه ارائه کرده ‌اند فارغ التحصیل رشته نقاشی هستند.

کد مطلب 872103

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