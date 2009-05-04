آغاز ساماندهی ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی

محمدرضا سلیمی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی خدمات پس از فروش 4 قلم کالای لوازم خانگی، گفت: سازماندهی واردکنندگان کالا و خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی به وزارت بازرگانی سپرده شده است که البته مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی مسئولیت این کار را به عهده دارد.

رئیس اداره خدمات پس از فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: نظارت بر شیوه ارائه خدمات پس از فروش در مورد کالاهای مزبور هدف اصلی این طرح است که از روز گذشته در تهران آغاز شده است.

به گفته سلیمی، شرکت‌های بازرسی بخش خصوصی مسئولیت نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش از سوی عرضه کنندگان کالا را به عهده خواهند گرفت، ضمن اینکه مردم می توانند شکایات خود را به صورت حضوری، مکاتبه ای و یا با تلفن 124 مطرح کنند.

وی تصریح کرد: شرکتهای بازرسی باید صلاحیتهای لازم را در استانداردهای مرتبط با خدمات پس از فروش کسب کرده و سابقه ای طولانی در این امر داشته باشند.

خودرو و موتورسیکلت زیر چتر سازمان حمایت

سلیمی همچنین از ارائه آئین نامه های مرتبط با خودرو برای حمایت از مصرف کنندگان خبرداد و گفت: در گذشته قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو تصویب شده بود که متاسفانه عملیاتی نشد.

رئیس اداره خدمات پس از فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بر همین اساس، در ماههای گذشته آئین نامه ‌های مرتبط با آن از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنایع و معادن، انجمن خدمات پس از فروش، صنایع خودروساز، شرکتهای بازرسی و نماینده مصرف کنندگان تهیه شده و هم اکنون در انتظار تصویب هیئت وزیران است.

وی گفت: در این آئین نامه از حقوق مشتریان و خریداران موتورسیکلت در مقابل دریافت خدمات پس از فروش از سوی عرضه‌ کنندگان نیز حمایت می شود.