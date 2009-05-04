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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

پیش از سفر به آمریکای لاتین؛

احمدی نژاد فردا به دمشق می رود

احمدی نژاد فردا به دمشق می رود

رئیس جمهوری ایران درنظر دارد فردا پیش از سفر دوره ای به آمریکای لاتین از سوریه دیدن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع دیپلماتیک ایرانی مستقر در سوریه اعلام کردند : "محمود احمدی نژاد" فردا سه شنبه برای دیدار با بشار اسد همتای سوری خود و دیگر مسئولان بلندپایه این کشور به دمشق می رود .

منابع مذکورخاطرنشان کردند: این سفر فرصت مناسبی برای بررسی روابط دو کشور وهمچنین بررسی چگونگی پیشبرد این روابط است.

سفرمحمود احمدی نژاد به سوریه، درحالی انجام می شود که قرار است وی پس فردا یعنی چهارشنبه برای انجام مذاکرات با مسئولان بلندپایه برزیلی به این کشور سفر کند.

قرار است یک هیئت تجاری بلندپایه رئیس جمهوری ایران را در این سفر همراهی کنند.

پیش از این نیز خبرگزاری آلمان از سفر احمدی نژاد به دمشق و کشورهای آمریکای لاتین خبر داده بود.

کد مطلب 872112

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