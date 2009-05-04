به گزارش خبرنگار مهر، اجوبة الاستفتائات نوشته رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از جمله کتابهایی است که توسط انتشارات الهدی در نمایشگاه کتاب ارائه می شود.

برخی از عناوین کتابهایی که از سوی این مؤسسه انتشاراتی در نمایشگاه کتاب ارائه می شود عبارت است از قرآن انگلیسی صفارزاده، قرآن به زبان آلمانی ترجمه رودی پارت، کتاب فلسفه دین نوشته جان هیک، مویه های پامیر ، وجوب حفظ آثار نبوی در مدینه منوره و مشروعیت تبرک به آن، خدمات متقابل اسلام و ایران به زبان روسی، خلاصه تعالیم اسلام به زبان ایتالیایی، اصواه علی نظریه الحکومه فی الاسلام.

این مؤسسه کتاب و دیگر کالاهای فرهنگی، هنری خود را منحصرا براساس قرارداد، به نقاط مختلف جهان ارسال می‌کند. الهدی در کشورهای انگلیس ، آفریقای جنوبی، آذربایجان، ترکمنستان، تانزانیا، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان دفاتر فعال و فروشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی دارد. این مؤسسه انتشاراتی از طریق چاپ و نشر به 14 زبان زنده دنیا با ملل مختلف جهان ارتباط دارد.

