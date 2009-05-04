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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

از سوی انتشارات الهدی؛

قرآن مرحوم صفارزاده به زبان انگلیسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد

قرآن مرحوم صفارزاده به زبان انگلیسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد

مؤسسه انتشاراتی الهدی که زیر نظر معاونت انتشارات و تبلیغات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فعالیت می‌کند با بیش از 600 عنوان کتاب به 25 زبان زنده دنیا در نمایشگاه کتاب شرکت خواهد کرد که قرآن مرحوم صفارزاده به زبان انگلیسی از جمله این آثار است .

به گزارش خبرنگار مهر، اجوبة الاستفتائات نوشته رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از جمله کتابهایی است که توسط انتشارات الهدی در نمایشگاه کتاب ارائه می شود.

برخی از عناوین کتابهایی که از سوی این مؤسسه انتشاراتی در نمایشگاه کتاب ارائه می شود عبارت است از قرآن انگلیسی صفارزاده، قرآن به زبان آلمانی ترجمه رودی پارت، کتاب فلسفه دین نوشته جان هیک، مویه های پامیر ، وجوب حفظ آثار نبوی در مدینه منوره و مشروعیت تبرک به آن، خدمات متقابل اسلام و ایران به زبان روسی، خلاصه تعالیم اسلام به زبان ایتالیایی، اصواه علی نظریه الحکومه فی الاسلام.

این مؤسسه کتاب و دیگر کالاهای فرهنگی، هنری خود را منحصرا براساس قرارداد، به نقاط مختلف جهان ارسال می‌کند. الهدی در کشورهای انگلیس ، آفریقای جنوبی، آذربایجان، ترکمنستان، تانزانیا، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان دفاتر فعال و فروشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی دارد. این مؤسسه انتشاراتی از طریق چاپ و نشر به 14 زبان زنده دنیا با ملل مختلف جهان ارتباط دارد.

کد مطلب 872113

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