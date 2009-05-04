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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

معماری خوب موجب اثربخشی طرحهای مسکن مهر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان گفت: معماری خوب و استفاده بهینه از فضای شهری در اثربخشی طرحهای مسکن مهر موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی مهیایی صبح دوشنبه در کارگروه مسکن و شهرسازی استان افزود: همچنین رعایت ضوابط و مقرارات شهرسازی در نهادینه شدن اصلاح الگوی مصرف در طرحهای عمرانی تاثیرگذار است.

وی از تصویب طرحهای مسکن مهر در سه شهر مینودشت، خان ببین و آق قلا در استان خبر داد و گفت: کلیات این طرحها مورد تائید گروه کارشناسی قرار گرفت.

به گفته مهیایی، مقرر است جزییات این طرح ها مطابق با نظرات ارائه شده در جلسه توسط مهندسین مشاور اصلاح و اعمال شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان بیان داشت: پیش از این سند زمینهای مسکن 9 شهر استان تهیه و به تعاونیهای این بخش ارائه شد و بزودی این کار در بقیه شهرها نیز صورت می گیرد.
 
طبق آمار از مجموع 70 هزار و 434 متقاضی ثبت نام کننده در مسکن مهر استان، پرونده 48 هزار و 194 نفر بررسی شده که در مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط معرفی شدند.

کد مطلب 872114

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