اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا با حضور محسن محبی استاد دانشگاه و دبیر کل اتاق بازرگانی ساعت 16 از رادیو تجارت پخش می‌شود. مریم عابدی گویندگی برنامه "میزان" را به عهده دارد.

ـ برنامه "افق تجارت" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 14 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه سعی دارد از دید روانشناسی به زوایای مختلف تجاری و اقتصادی بپردازد.

ـ ویژه برنامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در رادیو تجارت هر روز از ساعت 13:45 به­ مدت 15 دقیقه پخش می‌شود.

ـ برنامه "چهار سوق" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 12 با حضور کارشناسان صادرات صنایع دستی از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "فراسو" سه‌شنبه 15 اردیبهشت در رادیو سلامت با حضور فیروز روستا به موضوع روز جهانی ماما می‌پردازد.

ـ برنامه "هنر در عرصه سلامت" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 15 در رادیو سلامت با حضور پوران درخشنده فیلم‌های سینمایی بشردوستانه را مورد بررسی قرار می‌دهد.