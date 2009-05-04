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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "میزان" با هدف آشنایی با قانون و مقررات تجاری سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه از رادیو تجارت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا با حضور محسن محبی استاد دانشگاه و دبیر کل اتاق بازرگانی ساعت 16 از رادیو تجارت پخش می‌شود. مریم عابدی گویندگی برنامه "میزان" را به عهده دارد.

ـ برنامه "افق تجارت" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 14 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه سعی دارد از دید روانشناسی به زوایای مختلف تجاری و اقتصادی بپردازد.

ـ ویژه برنامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در رادیو تجارت هر روز از ساعت 13:45 به­ مدت 15 دقیقه پخش می‌شود.

ـ برنامه "چهار سوق" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 12 با حضور کارشناسان صادرات صنایع دستی از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "فراسو" سه‌شنبه 15 اردیبهشت در رادیو سلامت با حضور فیروز روستا به موضوع روز جهانی ماما می‌پردازد.

ـ برنامه "هنر در عرصه سلامت" سه‌شنبه 15 اردیبهشت ساعت 15 در رادیو سلامت با حضور پوران درخشنده فیلم‌های سینمایی بشردوستانه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کد مطلب 872115

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