صهیونیستها 10 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که این افراد تحت تعقیب سرویس های امنیت داخلی این رژیم بوده اند.

نظامیان صهیونیست همچنین صبح امروز دوشنبه یک جوان فلسطینی را در شرق "بیت حانون" در شمال نوارغزه هدف تیراندازی قرار داده و سپس وی را به اراضی اشغالی 1948 منتقل کردند.

در همین راستا موسسه بین المللی "التضامن" در گزارشی اعلام کرد که نظامیان اشغالگر صهیونیست در ماه آوریل بیش از 250 فلسطینی را بازداشت کردند که بسیاری از آنها زیر 18 سال بودند.

همچنین نظامیان صهیونیست در این ماه (آوریل) 6 شهروند فلسطینی که سه نفر آنها زیر 18 سال بودند را شهید کردند.

یکی از این شهروندان ساکن نوارغزه و 5 تن دیگر در کرانه باختری ساکن بودند.