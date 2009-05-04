تیراندازی سیاسی به کاندیداها از اخلاق اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه با حضور در مراسم تجلیل از مربیان سپاه حفاظت انصارالمهدی طی سخنانی با اشاره به تفکر شهید مطهری درخصوص انتخابات اظهار داشت: انتخابات بر اساس مسلک شهید مطهری مسیری برای تعالی انسان و ایجاد عدالت در جامعه و شکوفا شدن افراد است.

وی افزود: بر اساس مبانی تفکر شهید مطهری انتخابات یک مدرسه تربیت اسلامی و سیاسی است نه جنگ و جدال. حاکمان اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت تلاش کنند بلکه باید برای ایجاد بستر برای شکوفایی استعدادها همت کنند و افرادی که وارد عرصه انتخابات می شوند باید قبل از پیروز شدن در انتخابات دارای تئوری برای کشورباشند.

لاریجانی تاکید کرد: انتخابات میدان زد و خورد سیاسی نیست بلکه مدرسه تربیت سیاسی است مردم باید در این عرصه حقایقی را بدانند و بر اساس آن رشد کنند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به برخی مجادلات انتخاباتی در رسانه ها خاطر نشان کرد: این مجادلات متناسب با مدرسه تربیت سیاسی نیست. گفتگوهای تلخ و تخریب یکدیگر نامناسب است ، اگر کسی می تواند کشور را اداره کند بر او واجب است که حضور پیدا کند و این تاکید رهبری است. بنابراین به محض اینکه کسی وارد شد تیراندازی به او اخلاق اسلامی نیست. تا وقتی فردی در کنار است هیچ خبری ازتخریب نیست اما وقتی وارد می شود تخریب نیز آغاز می شود.

وی برخی تخریب ها در رسانه های کشور را نامطلوب دانست و گفت: در بیان برخی افراد دیدم ناملایماتی وجود دارد که به نفع نظام نیست ودیگران سوء استفاده می کنند در این مواقع باید پاسخ مستدلی داده شود که این حرف درست نیست.

لاریجانی گفت: درست است که در انتخابات باید نقد وجود داشته باشد اما همینکه قبول کنیم وارد عرصه شویم یعنی اینکه باید حرف های ایجابی ما باید بیشتر از صحبت های منفی ما باشد. اگر فضای اظهار نظرها منفی باشد از نظر سیاسی - اجتماعی مناسب نیست.

رئیس مجلس در عین حال با تاکید بر اینکه در این عرصه باید انصاف را هم رعایت کنیم، اظهار داشت: در این بحث که دولت فعلی اشکالاتی دارد حرفی نیست اما خدماتی هم داشته و برخی اشکالات را هم ما در مجلس به آن معتقد هستیم. برخی مجادلات دولت و مجلس هم جنبه تخصصی دارد و همیشه هست.

وی گفت : اما اینکه در مقام قضاوت بی انصافی کنیم کار درستی نیست این به این معنی نیست برخی خدمات دولت را ندیده ایم.

لاریجانی در ادامه خاطر نشان کرد: در توصیه به برخی از دوستان که با اخلاص وارد شده اند باید گفت که نکات ایجابی شما بیشتر ازنکات سلبی باشد و بیشتر بگویید چه کارهایی می خواهید انجام دهید. اگر نقدی دارید که البته نمی توان گفت نقد نکنید، منصفانه باشد اینکه گفته می شود چندصد میلیون دلار کجا رفته واقعا اینچنین نیست ما در گذشته بحث تخلفات را گفته ایم و دیوان محاسبات هم گفته که باید رفع شود .

وی افزود: تخلفات باید رسیدگی شود. اما چارچوب رسیدگی به آن این حرفها نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر انتخابات مدرسه تربیت سیاسی دو وجه مهم باید در آن رعایت شود اظهار داشت: همه کسانی که وارد عرصه انتخابات شدند محترم هستند. بنابراین تخلی، تهمت و تخریب کار درستی نیست. هر کس در چارچوب نظام حرفهایش را به درستی بزند باید محترم باشد این افراد شناخته شده هستند و از کره مریخ نیامده اند. سابقه تاریخی دارند و جفا به اینها حق نیست.

لاریجانی تاکید کرد : توصیه من به دوستان این است که فضای آراسته به انقلاب اسلامی در دوران انتخابات به فضای تیراندازی سیاسی تبدیل نکنند که عده ای در بیرون سوء استفاده کرده و در داخل نیز باعث مخدوش شدن اخوت باشند.

رئیس مجلس درباره اظهاراتی مبنی بر دخالت نیروهای مسلح در انتخابات نیز گفت: با توهم نباید حرف زد. امام (ره ) فرمود نیروهای مسلح در مسائل سیاسی دخالت نکنند و نظر مقام معظم رهبری نیز همین است مخصوصا در مورد سپاه و بسیج که نیروی مقتدر و قوی برای انقلاب اسلامی هستند .

وی ادامه داد : نباید چنین تهمت هایی به آن زده شود و اطلاع دارم که چنین چیزی نیست.

لاریجانی در خصوص اظهار نظر فرماندهان و افراد موثر در سپاه و بسیج درباره انتخابات گفت: این اظهارات درست نیست و باعث توهم می شود مخصوصا درباره سپاه که سنگر مقتدر نظام و دستاورد بزرگی برای انقلاب اسلامی است باید از آن صیانت کرد خود سپاه هم باید توجه داشته باشد ، دیگران هم توهم نداشته باشند.

وی گفت: سپاه نیرویی مقتدر است و هیچ گاه در شان سپاه نبوده که چنین کاری کند و البته نخواهد کرد. دیگران هم این را دستاویزی برای بحث های سیاسی خود نکنند. سپاه وظیفه خود را دارد و باید توجه کند بستری فراهم نشود که لطمه ببیند.

رئیس مجلس تاکید کرد: دولت، وزیر کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را با آراستگی برگزار کنند تا بی جهت نگرانی در دیگران ایجاد نکنند.

وی افزود: رسانه ها و سیاسیون باید به فکر مشارکت حداکثری مردم باشند ، بدون توجه به اینکه چه کسی پیروز انتخابات است معطوف کنند. باید این میدان را فراهم کرد. نگذاریم برگزاری مناقشاتی که یاس آور است ایجاد شود.

لاریجانی خاطر نشان کرد: دستگاه های نظارتی باید به نحوی عمل کنند که همه با امیدواری در میدان انتخابات مشارکت داشته باشند.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره اینکه برخی در انتخابات نقل قول هایی از برخی مقامات کشور در رابطه با انتخابات می کنند ، گفت: وقتی رهبری در مشهد به صراحت نظر خود را درباره انتخابات و اینکه یک رای بیشتر ندارند و کسی هم از آن مطلع نیست بیان کردند اینگونه نقل قول ها از جانب دیگران درست نیست و این جفا به رهبری است.

وی ادامه داد: کسانی که اهل ولایت هستند باید از این حرف ها پرهیز کنند ، رهبر معظم انقلاب بی واسطه با مردم صحبت می کنند، دیگران نباید نقص خود را با اتصال به ایشان رفع کنند.

لاریجانی تاکید کرد: در مسیر انتخابات نباید از کیسه اسلام به سادگی خرج کنیم ، باید راه درست را پیدا کنیم و در آن مسیر حرکت کنیم.