محسن رضایی فردا به خوزستان سفر می کند

مسلم مسلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: محسن رضایی به اتفاق هیئتی برای یک سفر انتخابات ساعت هفت بامداد روز سه شنبه وارد اهواز می شود و ساعت 17 همان روز در یک اجتماع مردمی حضور می یابد. البته در این سفر برنامه های دیگری نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

مسلمانی تصریح کرد: محسن رضایی فرزند خوزستان است به همین دلیل اولین سفر استانی انتخاباتی خود را از این استان آغاز خواهد کرد به این علت پیش بینی می شود استقبال باشکوهی از وی به عمل آید.

محسن رضایی نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بود.