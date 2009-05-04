نمایشگاه کتاب تونس از عرضه کتابهای قرضاوی جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایشگاه بین المللی کتاب تونس که هر سال برگزار می شود، چند سالی است از توزیع کتابهای شیخ یوسف القرضاوی، سلیم عوا، محمد عماره، محمد رمضان بوطی و حسن ترابی جلوگیری می کند که این ممنوعیت امسال با شدت بیشتری دنبال شد.

یک ناشر لبنابی در این مورد گفت: کتابهایی که در این نمایشگاه ممنوع شده اند از اتحادیه جهانی علمای مسلمان و اندیشمندان هستند که با انتقادات سیاسی تونس رو به رو شده اند.

این ناشر که با ممنوعیت توزیع کتاب مواجه شده است، اعلام کرد که دیگر در نمایشگاه کتاب تونس مشارکت نمی کند. چرا که معتقد است کتابهایی که منتشر کرده، در زمینه مسائل و مباحث دینی بوده که برخی از آنها شامل ایمان و اسلام است اما از توزیع آنها جلوگیری شده است.

مسئولان نمایشگاه اعلام کرده اند: اگرچه این کتابها نام دینی را بر خود نهاده اند اما فروش آنها مناسب نیست زیرا ضد اسلامی بوده و به گونه ای انحرافی و افراطی هستند.