همگروهی ایران با فرانسه، اسپانیا، تونس، برزیل و نروژ

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که روز یکشنبه در قاهره مصر برگزار شد گروه بندی 24 تیم شرکت کننده در این رقابتها مشخص شد که تیم جوانان ایران در اولین حضور جهانی خود با تیم های فرانسه، اسپانیا، تونس، برزیل و نروژ در گروه دوم قرار گرفته است.

گروه بندی چهار گانه این رقابتها بدین شرح است:

گروه A: مصر- آلمان - کویت - آرژانتین - قطر- ایسلند

گروه B : ایران - فرانسه - اسپانیا - تونس - برزیل - نروژ

گروه C: سوئد - استونی - اسلوونی - هلند - لیبی - گرینلند

گروه D : دانمارک - پرتغال - چک - الجزایر- بلاروس- مغرب

شانزدهمین دوره این رقابتها با حضور 20 تیم در مقدونیه برگزار شد که تیم های سوئد، آلمان و دانمارک به مقام های اول تا سوم رسیدند. در این دوره از تیم های همگروه ایران اسپانیا پنجم، فرانسه هفتم، برزیل شانزدهم و تونس هفدهم شده بود. تیم نروژ نیز در دوره قبل حضور نداشت.

هفدهمین دوره رقابتهای جام جهانی هندبال جوانان 15 تا 28 مرداد ماه سال جاری به میزبانی قاهره مصر برگزار می شود.