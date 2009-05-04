شش هزار هکتار از اراضی گلستان به آبیاری تحت فشار مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن سعیدی تبار پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرحهای آبیاری کشاورزی استان افزود: با توجه به وقوع خشکسالی و کاهش منابع آبی، اجرای این طرح در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی تاثیر دارد.

وی اظهار داشت: از مجموع این طرحها چهار هزار هکتار در سال گذشته مصوب شد و دو هزار هکتار نیز از مصوبات سال جاری است.

سعیدی تبار، اجرای این طرحها را منوط به تامین اعتبار مورد نیاز دانست و گفت: افزایش راندمان آبیاری در مزارع و افزایش تولید در واحد سطح از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مسئول هماهنگی طرح استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب کشاورزی گلستان نیز گفت: طرح مطالعاتی آبیاری و زهکشی توسعه آبیاری و توسعه کشاورزی دشت گرگان توسط آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایگا) از دیماه سال 81 تا بهمن ماه 82 انجام شد.

محمدرضا بنی عقیل افزود: وجود برخی نارساییها مانند دانش و اطلاعات کشاورزان، تقویت تشکلهای کشاورزی، عدم ایجاد طرح مدیریت آبیاری و .. موجب شد تا تاسیسات آبیاری ایجاد شده از عملکرد لازم برخوردار نباشد.

وی یادآورشد: در این شرایط دولت برای معرفی الگوی مدیریت مشارکتی آب از دولت ژاپن درخواست اجررای پروزه همکاری فنی مشترک کرد.

بنی عقیل عنوان کرد: عملیات اجرایی این طرح در سه هزار و 500 هکتار از اراضی کشاوری منطقه تازه آباد آق قلا به عنوان پایلوت آغاز شد که رد صورت توفیق در سایر مناطق استان نیز اجرایی می شود.

گلستان 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.