فراخوان جذب ایده های نو در عرصه پرستاری و نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان به منظور جذب ایده های نو و افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در پرستاری و نظام سلامت کشور است.

بر این اساس سازمان نظام پرستاری کشور از کلیه پرستاران دارای ایده های نو در زمینه پرستاری و نظام سلامت دعوت کرده است تا ایده های خود را با ذکر مشخصات فردی، نام ایده، دلایل علمی و میزان تاثیر گذاری بر الگوی مصرف و افزایش بهره وری خدمات تا پایان خرداد ماه امسال از طریق پست الکترونیک idea@info.ir ارسال نمایند.

به برترین ایده ها از سوی سازمان نظام پرستاری کشور جوایزی اهدا می شود و ایده های کاربردی در این حوزه اجرا و ایده های برگزیده نیز که دارای بیشترین تاثیر و کارایی باشند در قالب کتابی منتشر خواهند شد.