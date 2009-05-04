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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

اختصاصی مهر /

عرضه دو کتاب جدید از خرمشاهی در نمایشگاه

عرضه دو کتاب جدید از خرمشاهی در نمایشگاه

جدیدترین کتابهای بهاءالدین خرمشاهی با عناوین "طنز و تراژدی" و "از واژه تا فرهنگ" در نمایشگاه کتاب تهران توزیع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اصلی خرمشاهی از تالیف کتاب "طنز و تراژدی" ضبط و پیوند این دو مقوله بوده است و در سه بخش اصلی آن با نقل شعرها، حکایتهای قدیم و جدید، ارتباط نهایی و در خور توجه طنز و تراژدی را نشان داده است.

این کتاب 264 صفحه‌ای را انتشارات "ناهید" در نمایشگاه تهران عرضه می‌کند.

همچنین کتاب "از فرهنگ تا واژه" تقریباً شامل همه مقالات بها‌ءالدین خرمشاهی در زمینه زبان فارسی، نثرنویسی و واژه‌پژوهی است که تا پایان سال 1387 منتشر شده است. این کتاب 416 صفحه‌ای را نیز همین ناشر (ناهید) در نمایشگاه کتاب عرضه می‌کند.

هر کدام از این دو کتابها در شمارگان 1650 نسخه منتشر شده است.

انتشارات ناهید همچنین امسال کتاب 468 صفحه‌ای "درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی" نوشته سعید حمیدیان را به چاپ سوم رسانده و در نمایشگاه تهران عرضه می‌کند.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 872155

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