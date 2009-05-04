به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینی‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح عماریاسر جزو ‏عظیم‌ترین طرح‌های عمرانی کشور و ‏بزرگترین طرح عمرانی درون شهری در استان قم به شمار می‌رود که به صورت زیرگذر و روگذر ‏طراحی شده ‏است.‏



وی خاطرنشان کرد: طرح عماریاسر سومین طرح عظیم درون شهری در کشور بعد از تهران و اصفهان است.‏



وی افزود: در صورت بهره‌برداری از این طرح‌، گره بزرگی از ترافیک هسته مرکزی شهر‌، به ویژه در ایام عزاداری ‏و سوگواری باز خواهد شد.‏



شهردار قم با اشاره به اینکه سطح کل طرح عماریاسر 11 هزار و 280 متر مربع است، اظهار داشت: هم اکنون در ‏حال اجرای فازهای یک ‏تا 3 این طرح هستیم که فاز اول اوائل اسفند ماه سال 86 به اتمام رسید‌، فاز دوم در ‏اسفند 87 و فاز سوم نیز تا قبل از پایان سال جاری به ‏اتمام خواهد رسید.‏



عابدینی پور گفت: دو رمپ زیرگذر به طول 150 متر و عرض 24 متر در کنار این طرح تعبیه شده است.‏



وی در خصوص مشخصات کلی این طرح گفت: این طرح دارای سه لاین رفت و برگشت است که جذب آب‌های ‏سطحی‌، ایجاد تأسیسات ‏مکانیکی و الکترونیکی هماهنگ با قابلیت اتصال به مراکز کنترل ترافیکی‌ و تهویه مطبوع ‏هوشمند در صورت بروز آلودگی و افزایش حجم ‏آلاینده‌ها در تونل پیش بینی شده است.‏



شهردار قم میزان بودجه پیش بینی شده برای اجرای این طرح را 18.5 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: تا پایان فاز ‏دو این طرح 5 میلیارد و ‏‏700 میلیون تومان هزینه شده و برای اتمام فاز 3 آن نیز 5 میلیارد تومان پیش بینی شده ‏است.‏



عابدینی پور در خصوص جزئیات فاز 3 این طرح گفت: فاز 3 این طرح شامل تکمیل سقف و قسمتی از تقاطع دو ‏سطحی به طول 470 متر و ‏دهانه داخلی به عرض 24 متر و پوشش سقف به عرض 27 متر خواهد بود.‏



وی افزود: در فاز 4 این طرح که پس از اجرای فاز سوم انجام خواهد شد‌، خاکبرداری از تونل زیرسطحی انجام ‏خواهد شد.‏



عابدینی‌پور همچنین از بهره‌برداری از سازه روی سطحی این طرح تا پایان شهریور ماه خبر داد و افزود: در نظر داریم که ‏طرح عماریاسر را به خیابان ‏معلم متصل کنیم و در صورت تأمین بودجه‌های مورد نیاز‌، فازهای بعدی این طرح نیز ‏در زمان‌های مقتضی بهره برداری خواهد شد.‏