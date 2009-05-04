به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح عماریاسر جزو عظیمترین طرحهای عمرانی کشور و بزرگترین طرح عمرانی درون شهری در استان قم به شمار میرود که به صورت زیرگذر و روگذر طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: طرح عماریاسر سومین طرح عظیم درون شهری در کشور بعد از تهران و اصفهان است.
وی افزود: در صورت بهرهبرداری از این طرح، گره بزرگی از ترافیک هسته مرکزی شهر، به ویژه در ایام عزاداری و سوگواری باز خواهد شد.
شهردار قم با اشاره به اینکه سطح کل طرح عماریاسر 11 هزار و 280 متر مربع است، اظهار داشت: هم اکنون در حال اجرای فازهای یک تا 3 این طرح هستیم که فاز اول اوائل اسفند ماه سال 86 به اتمام رسید، فاز دوم در اسفند 87 و فاز سوم نیز تا قبل از پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.
عابدینی پور گفت: دو رمپ زیرگذر به طول 150 متر و عرض 24 متر در کنار این طرح تعبیه شده است.
وی در خصوص مشخصات کلی این طرح گفت: این طرح دارای سه لاین رفت و برگشت است که جذب آبهای سطحی، ایجاد تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی هماهنگ با قابلیت اتصال به مراکز کنترل ترافیکی و تهویه مطبوع هوشمند در صورت بروز آلودگی و افزایش حجم آلایندهها در تونل پیش بینی شده است.
شهردار قم میزان بودجه پیش بینی شده برای اجرای این طرح را 18.5 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: تا پایان فاز دو این طرح 5 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده و برای اتمام فاز 3 آن نیز 5 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
عابدینی پور در خصوص جزئیات فاز 3 این طرح گفت: فاز 3 این طرح شامل تکمیل سقف و قسمتی از تقاطع دو سطحی به طول 470 متر و دهانه داخلی به عرض 24 متر و پوشش سقف به عرض 27 متر خواهد بود.
وی افزود: در فاز 4 این طرح که پس از اجرای فاز سوم انجام خواهد شد، خاکبرداری از تونل زیرسطحی انجام خواهد شد.
عابدینیپور همچنین از بهرهبرداری از سازه روی سطحی این طرح تا پایان شهریور ماه خبر داد و افزود: در نظر داریم که طرح عماریاسر را به خیابان معلم متصل کنیم و در صورت تأمین بودجههای مورد نیاز، فازهای بعدی این طرح نیز در زمانهای مقتضی بهره برداری خواهد شد.
تا پایان شهریور ماه؛
سومین طرح عظیم درون شهری کشور در قم به بهرهبرداری میرسد
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از بهرهبرداری سازه روگذر بلوار عماریاسر قم تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح عماریاسر جزو عظیمترین طرحهای عمرانی کشور و بزرگترین طرح عمرانی درون شهری در استان قم به شمار میرود که به صورت زیرگذر و روگذر طراحی شده است.
نظر شما