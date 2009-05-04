عراق و فرانسه توافقنامه همکاری مشترک امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، نیکلا سارکوزی و نوری المالکی امروز در کاخ الیزه درباره چهار موضوع مهم از جمله تجهیز نیروهای عراقی، سرمایه گذاری و بازسازی در عراق و همچنین مطلع شدن از رای و نظر فرانسه درباره لغو تحریم های بین المللی علیه عراق مذاکراتی انجام می دهند.

بحث و تبادل نظر درباره همکاری اقتصادی، بازرگانی و آموزشی بین دو طرف از دیگر موضوعات مورد بررسی دو طرف به شمار می رود .

نوری المالکی روزگذشته از لندن درچارچوب سفر دوره ای به کشورهای اروپایی وارد پاریس شد.

درحالی نخست وزیر عراق روزگذشته وارد پاریس شد که نیکلا سارکوزی فوریه گذشته به بغداد سفر کرد و حاصل این سفر توافقاتی درزمینه ایجاد مشارکت درباره مسائل سیاسی و اقتصادی بود.