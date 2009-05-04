شهدای محاصره غزه به 329 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: "محمد ربیع القبانی" پنج ساله و ساکن اردوگاه "البریج" در مرکز نوارغزه به دلیل بیماری شدید خونی و ممانعت رژیم صهیونیستی از سفر وی به خارج از نوارغزه برای درمان، شهید شد.

با شهید شدن این کودک فلسطینی، شمار شهدای ناشی از محاصره نوارغزه به 329 نفر رسید.

در بخش دیگر بیانیه به افزایش تعداد قربانیان محاصره غزه به ویژه بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند هشدار داده شده است.

این وزارتخانه در ادامه از مصر خواست که هر چه سریعتر برای درمان بیماران فلسطینی، گذرگاه رفح را بازگشایی کنند.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه در ژوئن 2007 تاکنون این منطقه را تحت محاصره قرار داده است.

