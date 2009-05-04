غلامرضا بختیاری تهیه‌کننده برنامه "جریان" به خبرنگار مهر گفت: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مباحثی مانند نقش احزاب در انتخابات، مشارکت حداکثری مردم، رعایت اخلاق انتخاباتی و... در گفتگو با چهره‌های سیاسی مطرح می‌شود.

وی افزود: این برنامه در هفته‌های آینده و با نزدیک شدن به روز انتخابات هر شب از شبکه یک پخش می‌شود. احتمال دارد از این پس یک کارشناس سیاسی در کنار بنفشه رافعی اجرای برنامه "جریان" را برعهده بگیرد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: برای حضور حجج‌الاسلام مسیح مهاجری، مجید انصاری،غلامعلی دری نجف‌آبادی و احمد توکلی وعلی آقامحمدی رایزنی‌هایی شده و این چهره‌های سیاسی به زودی در برنامه حضور پیدا می‌کنند. موضوع و روند هر برنامه بر اساس تخصص و سوابق حرفه‌ای میهمانان تعریف می‌شود.

"جریان" یکشنبه و چهارشنبه بعد از خبر ساعت 21 روی آنتن می‌رود. این برنامه در 26 قسمت 60 دقیقه‌ای تولید می‌شود.