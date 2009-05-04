25 نقطه حساس معابر شهری بیرجند دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی مظفری‌ نیا صبح دوشنبه در بازدید از نقاط سیل زده شهر از آماده باش بیش از 70 نفر نیروی خدماتی، 14 نفر راننده و هفت نفر از مسئولان اداری برای حل مشکلات شهروندان در بارندگی اخیر خبر داد و اظهار داشت: پرسنل منطقه یک شهرداری با تهیه و انتقال بیش از 320 عدد کیسه شن برای جلوگیری از ورود آب به منازل و مغازه‌ های شهروندان، شستشوی خیابان‌ها، معابر و جوب‌ های اصلی سطح منطقه بلافاصله پس از قطع باران اقدام کردند.

وی لایروبی سطح خیابان‌ها و معابر اصلی و فرعی با بیش از 117 کامیون، ‌خاکریزی بیش ازدو هزار متر طول در مسیر رودخانه، قطع و برش پنج اصله درخت شکسته شده با همکاری سازمان پارک‌ ها و فضای سبز، آواربرداری و خاکبرداری از سه منزل قدیمی و تخلیه آب بیش از 34 منزل و مغازه به وسیله موتور پمپ با همکاری سازمان آتش ‌نشانی را از دیگر اقدامات شهرداری به دنبال بارندگی اخیر در سطح منطقه یک شهری برشمرد.

شهردار منطقه یک بیرجند گفت: به دنبال بارندگی اخیر در سطح منطقه یک تخریب بیش از 260 متر آسفالت سطح معابر، ‌تخریب بیش از 195 متر جوبه و جدول، تخریب بیش از 15 زیرمخزنی و مفقود شدن بیش از 12 عدد سطل زباله روی داد.

شهردار منطقه دو شهرداری بیرجند نیز خاطرنشان کرد: به دنبال بارش باران و تگرگ شنبه و جاری شدن سیل در معابر شهر بیرجند، شکسته شدن 30 اصله درخت، تخریب بیش از یک هزار متر از جداول سطح منطقه، تخریب بیش از دو متر آسفالت معابر شهری، تخریب بیش از 30 زیرسطلی مخازن مکانیزه زباله و ناپدید شدن و شکسته شدن بیش از 20 سطل مکانیزه زباله، تخریب بیش از 20 تابلوی سر میلانی و پنج مورد آبگرفتگی منازل در سطح منطقه دو شهر بیرجند به وقوع پیوست.

علیرضا ارجمند‌فر افزود: بیش از 150 نفر از پرسنل خدماتی و فضای سبز این منطقه قبل از بارندگی به حالت آماده‌باش در آمدند و با قرار دادن 250 کیسه شن در معابر فرعی، ‌مقابل مغازه‌ها و منازل از ورود آب به این مکان‌ها جلوگیری کردند.

وی تصریح کرد: پرسنل منطقه دو شهرداری بیرجند با خاکریزی به طول 300 متر برای انحراف آب‌های سطحی به سمت رودخانه، لایروبی و شستشوی بیش از 20 کیلومتر از معابر سطح شهر بلافاصله پس از اتمام باران اقدامات وسیعی در این زمینه انجام داد.