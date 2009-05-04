رتبه دانشگاه آزاد در تولید علم کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد با رشد متوسط 80 درصد در سال، از 88 مقاله در سال 81 به حدود 3 هزار مقاله در سال 87 رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: مجله رهیافت موسسه تحقیقات وزارت علوم بر اساس آماری اعلام کرده است که دانشگاه آزاد در سال 2008 جایگاه سوم تولید علم کشور را به خود اختصاص داده اما برخی از مسئولان عنوان می کنند که با توجه به تعداد زیاد مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور نمی توان این جایگاه را برای دانشگاه آزاد متصور شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به این که دانشگاه آزاد بیش از 50 درصد آموزش عالی کشور را در اختیار دارد نمی توان گفت که در تولید علم جایگاهی ندارد بلکه بر اساس آمار منتشر شده رسمی از بسیاری از دانشگاههای کشور جلوتر است.

رهنما ادامه داد: نرخ رشد مقالات علمی در دانشگاههای دولتی در مجموع درحدود 30 درصد بوده در حالی این نرخ رشد در دانشگاه آزاد 55 درصد بوده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین معیار دانشگاه آزاد برای امتیاز دهی به واحدها ارزیابی تولید دانش و علم است. این شاخص در حالی یکی از مهمترین ملاک های ارزیابی است که باید نسبت اعضای هیئت علمی و شاخص های آموزشی نیز مناسب باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: واحدهای بزرگ دانشگاه آزاداسلامی مانند تهران مرکز باید به دنبال گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و تولید علم باشند تا بتوانند جایگاه واقعی خود را بدست آورند.

رهنما افزود: با توجه به راه اندازی پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی ISC امروز علاوه بر تولید مقالات ISI توسط اساتید، مقالات ISC نیز به عنوان یکی از مهمترین معیارها و شاخصهای ارتقاء اساتید خواهد بود.