اتصال کلانتریهای کشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا جزینی در اولین کارگاه آموزشی-کاربردی معاونان فنآوری و روسای پلیس پیشگیری استانها افزود: تا کنون 95 درصد کلانتریها به سیستم جامع پلیس پیشگیری متصل شده اند.
وی با تاکید بر نقش تکنولوژِی پیشرفته و استفاده از فنآوری روز دنیا در ماموریتهای پلیس گفت: ارتقاء دانش و بهره گیری از علوم نوین در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی همواره باید در حال آموزش و کسب دانش باشند.
سرپرست پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ارتقاءدانش و رفتار علمی کارکنان ناجا را مورد تأکید قرار داد و گفت: نوآوری باید در ناجا نهادینه شود.
سردار جزینی با بیان اینکه 954 کلانتری در سطح کشور به مردم خدمات ارائه می دهند، تصریح کرد: تا پایان سال جاری تمام کلانتریهای سراسر کشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری متصل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: با اتصال کلانتریهای سراسرکشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری، جلوی بسیاری از مخارج و هزینه ها گرفته خواهد شد .در این صورت توانسته ایم به شعار اصلاح الگوی مصرف که امسال از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است جامع عمل بپوشانیم.
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