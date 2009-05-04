اتصال کلانتریهای کشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا جزینی در اولین کارگاه آموزشی-کاربردی معاونان فنآوری و روسای پلیس پیشگیری استانها افزود: تا کنون 95 درصد کلانتریها به سیستم جامع پلیس پیشگیری متصل شده اند.

وی با تاکید بر نقش تکنولوژِی پیشرفته و استفاده از فنآوری روز دنیا در ماموریتهای پلیس گفت: ارتقاء دانش و بهره گیری از علوم نوین در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی همواره باید در حال آموزش و کسب دانش باشند.

سرپرست پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ارتقاءدانش و رفتار علمی کارکنان ناجا را مورد تأکید قرار داد و گفت: نوآوری باید در ناجا نهادینه شود.

سردار جزینی با بیان اینکه 954 کلانتری در سطح کشور به مردم خدمات ارائه می دهند، تصریح کرد: تا پایان سال جاری تمام کلانتریهای سراسر کشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری متصل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با اتصال کلانتریهای سراسرکشور به سیستم جامع پلیس پیشگیری، جلوی بسیاری از مخارج و هزینه ها گرفته خواهد شد .در این صورت توانسته ایم به شعار اصلاح الگوی مصرف که امسال از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است جامع عمل بپوشانیم.