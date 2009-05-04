شرکت "الحسنین" کرمانشاه کاروان حادثه دیدگان چوار را اعزام کرده بود

رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: این کاروان صبح امروز جهت زیارت عتبات عالیات از کرمانشاه و از طریق یک شرکت زیارتی با نام "الحسنین" کرمانشاه شده بودند.

وی افزود: بعد از بررسی مشخص شد این شرکت هیچگونه مجوزی از سازمان حج و زیارت دریافت نکرده است.

نجفیان ادامه داد: پس از پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد مسئول این شرکت شخصی به نام اسد فلاحی بوده که به شکل انفرادی اقدام به ثبت نام و اعزام این کاروان به عتبات عالیات کرده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان کرمانشاه در خصوص آخرین آمار کشته شدگان حادثه چوار نیز گفت: بر اساس اعلام پلیس راه ایلام در این حادثه تا کنون 29 نفر کشته شده اند اما حال مجروحین نیز وخیم اعلام شده است و احتمال افزایش شمار کشته شدگان وجود دارد.

نجفیان خاطرنشان کرد: از آنجاییکه کاروان زیر نظر سازمان حج و با مجوز قانونی اعزام نشده است به طور طبیعی لیست اسامی آنها در دست نیست اما احتمالا شمار سرنشینان اتوبوس 40 نفر بوده که بازماندگان به شدت زخمی شده اند.

وی نام یکی از کشته شدگان این حالدثه را "اسد فلاحی" مسئول کاروان اعلام و تصریح کرد: حال دو نفر از مجروحان نیز بسیار وخیم اعلام شده است.