راه اندازی 57 کتابخانه در مساجد منطقه هفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی با بیان اینکه راه اندازی این کتابخانه ها به منظور ایجاد فرهنگ سازی در بین شهروندان در سطح محلات در دستور کار قرار گرفته است خاطرنشان کرد: کتابهای در نظر گرفته شده برای این کتابخانه ها دارای مضامین مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی هستند.

وی با اشاره به اینکه نبود کتابخانه در سطح محلات موجب فقر فرهنگی شهروندان می شود تصریح کرد: افزایش سطح آگاهی، اطلاعات و بینش اسلامی شهروندان از جمله اهداف راه اندازی این کتابخانه ها است.

پیرهادی با اشاره به اینکه مساجد در توسعه مفاهیم دینی و فرهنگ سازی نقش بسزایی را دارند اظهار داشت: با توجه به این جایگاه، کتابخانه های عمومی را در مساجد منطقه مستقر خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم با راه اندازی کتابخانه های فوق نیاز شهروندان منطقه در زمینه کتاب و کتابخوانی برطرف شود.