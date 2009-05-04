به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جایزه" روزی روزگاری" با حضور مدیا کاشیگر دبیر جایزه، سعید طباطبایی و علیرضا بهنام در کافه 87 برگزار شد.

به گفته سعید طباطبایی جانشین دبیر این جایزه،امسال در بخش تقدیر از سه شخصیت برجسته از مشیت‌علایی در حوزه نقد ادبی، ابراهیم حقیقی در حوزه طراحی جلد کتاب و رضا قیصریه در حوزه ترجمه و تالیف تجلیل می شود.

مدیا کاشیگر تجلیل از مشیت علایی و ابراهیم حقیقی را مقدمه اضافه شدن بخش رقابتی طرح جلد کتاب و نقد ادبی در چهارمین دوره جایزه روزی روزگاری خواند.

در این نشست همچنین اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی جایزه "روزی روزگاری"به شرح زیر اعلام شد:

در بخش مجموعه داستان از میان شش اثر راهیافته به مرحله نیمه نهایی سه اثر "آن جا که پنچر گیریها تمام می‌شوند" نوشته حامد حبیبی، نشر ققنوس، "آویشن قشنگ نیست" نوشته حامد اسماعیلیون، نشر ثالث و "برف و سمفونی ابری" نوشته پیمان اسماعیلی، نشر چشمه به عنوان آثار راهیافته به مرحله نهایی و نامزد تندیس جایزه معرفی شد.

در بخش رمان سه اثر "بیژن و منیژه" نوشته جعفرمدرس صادقی، نشر مرکز، "دو قدم این ور خط" نوشته احمد پوری، نشر چشمه و "نگران نباش" نوشته مهسا محب علی، نشر چشمه آثار راه یافته به مرحله نهایی اعلام شد.

در بخش آثار داستانی غیر ایرانی سه اثر"سرود سلیمان"، نوشته تونی موریسون، ترجمه علیرضا جباری، نشر چشمه،"مثلا برادرم" نوشته اووه تیم، ترجمه محمودحسینی زاد، نشر افق و "موسیقی شانس" نوشته پل استر، ترجمه خجسته کیهان، نشر افق به عنوان آثار راه یافته به مرحله نهایی معرفی شد.

در بخش ادبیات نمایشی نیز شش اثر به مرحله نیمه نهایی راه یافته‌اند که عبارتند از: "بی"(در زمان) نوشته حسین مهکام، نشر حوا، "پاتوغ اسماعیل آقا" نوشته حمید امجد، نشر نیلا، "در یک خانواده ایرانی" نوشته محسن یلفانی، نشر نی، "شبهای آوینیون" نوشته کورش نریمانی، نشر قطره، "آسمان روزهای برفی" نوشته محمد چرمشیر و "الاویاتان" نوشته محمد میرعلی اکبری.

به گفته طباطبایی در این بخش به دلیل اینکه برخی از آثار هنوز اجرا نشده برای رعایت عدالت هنوز اثری به عنوان نامزد مرحله نهایی مشخص نشده است که به‌ زودی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: از میان سه اثر راهیافته به مرحله نهایی در هر چهار بخش یک اثر به عنوان برنده تندیس سومین دوره جایزه روزی روزگاری معرفی خواهد شد و بقیه آثار نیز لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

طباطبایی همچنین درباره نحوه گزینش آثار در بخش رقابتی ادبیات داستانی غیر ایرانی عنوان کرد: در این بخش اعضای کیمته فنی، آثار داستانی غیر ایرانی را که در سال 87 منتشر شده و نویسنده آنها در قید حیات هستند به داوران معرفی کردند که این تصمیم با هدف تشویق مترجمان ایرانی به ترجمه آثار ادبی روز جهان صورت گرفته است.

وی افزود: کمیته فنی جایزه در گزینش آثار وارد ادبیت متن نمی‌شود و تنها سنجش ترجمه مد نظر آنهاست.

جانشین دبیر جایزه روزی روزگاری همچینین درباره نحوه گزینش آثار ادبیات نمایشی عنوان کرد: در این بخش که برای اولین بار برگزار می‌شود معیار گزینش آثار، انتشار آنها در سال 87 واجرای این نمایشنامه هاست. در این بخش نیز کمیته فنی با جنبه دراماتیک آثار کار دارند و سنجش ادبیت آثار را به داوران واگذار می کنند.

به گفته طباطبایی بر اساس آمارهای خانه کتاب طی سال گذشته 952 عنوان کتاب چاپ اول در حوزه ادبیات داستانی منتشر شده است که از میان آنها 33 اثر در حوزه رمان و 57 اثر در حوزه مجموعه داستان قابلیت ورود به بخش داوری جایزه را داشتند.

وی افزود: 90 درصد آثار از میان 952 عنوان کتاب به دلایل اینکه یا چاپ اول ایران نبوده و یا بازنویسی و رمان عامه پسند فاقد ارزش بودند حذف شده است و داوران در ارزیابی این آثار کاملا مستقل بودند.

هیئت داوران این جایزه فرشته احمدی، امیر احمدی آریان، امیر حسین خورشید فر، شهلا زرلکی، ارسلان فصیحی و لادن نیکنام هستند.اسدالله امرایی، مهستی بحرینی، فروغ پوریاوری، سهیل سمی، مهدی غبرایی و سمیه نوروزی نیز کمیته فنی جایزه را تشکیل می‌دهند. کمیته فنی ادبیات نمایشی این جایزه نیز پانته‌آ بهرام، جلال تهرانی، علیرضا خمسه و هما روستا هستند.