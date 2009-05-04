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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

مبارزه با علفهای هرز سه هزار هکتار ار مزارع چهار محال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرحفظ نباتات استان چهار محال وبختیاری گفت: مبارزه با علف های هرز در سه هزار 803 هکتار از مزارع چهار محال وبختیاری انجام شد.

شهناز ایزدی نژاد در گفتگو با خبرنگار در شهرکرد، اظهار داشت: علف هرز گیاهی است خود رو که به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها می روید که کمیت و کیفیت و در نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی را به شدت پایین می آورد و ضمن اختلال در عملیات زراعی هزینه های تولید را افزایش می دهد

وی افزود: پروژه مبارزه با علف های هرز در مزارع کشت شده گندم آبی و دیم از ابتدای سال تاکنون با هدف افزاش راندمان در این مزارع صورت گرفته است.

وی سموم مصرفی برای از بین بردن علفهای هرز در این مزارع توفوردی، تاپیک دانست و خاطر نشان کرد: پنج هزار و 613 لیتر سموم مبارزه با علف های هرز در این مزارع استفاده شده است.

کد مطلب 872186

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