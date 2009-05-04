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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

کالدرون:

استقلال با بدشانسی مواجه شده است/ کارمان در آزادی سخت است

استقلال با بدشانسی مواجه شده است/ کارمان در آزادی سخت است

سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان گفت: می دانیم که روز سه شنبه بازی سختی برابر استقلال تهران و هوادارانش پیش رو داریم اما برای کسب سه امتیاز 90 دقیقه خواهیم جنگید.

به گزارش خبرنگار مهر، کالدرون که ظهر دوشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با استقلال در محل هتل استقلال تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از هرچیز از میهمان نوازی ایرانی های عزیز تشکر می کنم. استقلال تیمی قوی و هجومی است و اگر در این دوره از مسابقات امتیازات را کسب نکرده فقط دلیل آن بدشانسی بوده است.

وی ادامه داد: سه شنبه بازی ساده ای با استقلال نخواهیم داشت و نمی توانیم خود را از پیش برنده بدانیم. با توجه به شرایط جدول استقلال برای سه امتیاز به میدان خواهد آمد و با حمایت هوادارانش به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است.

سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان ادامه داد: قطعا در دیدار روز سه شنبه هر دو تیم برای کسب سه امتیاز 90 دقیقه خواهند جنگید و یک لحظه هم پاپس نخواهند کشید.

وی افزود: انتظارات از تیم الاتحاد بسیار بالاست و ما هم چون بازیکنان مان فشار زیادی را تحمل می کنیم. 

در این نشست خبری همچنین کاپیتان تیم فوتبال الاتحاد عربستان با بیان اینکه ایران خانه دوم آنهاست خاطر نشان کرد: وقتی ما در ایران هستیم احساس می کنیم ایران خانه دوم ماست و ما اینجا آرامش داشته و احساس دلتنگی نمی کنیم.

" مناف " در ادامه خاطر نشان کرد: به اعتقاد من این یک بازی بسیار جذاب و بسیار حساس خواهد بود. تعدادی از بازیکنان ما تجربه بازی مقابل استقلال و پرسپولیس ایران را دارند و می دانند که فردا هواداران استقلال از تیم خود حمایت می کنند.

این بازیکن عربستانی ادامه داد: با توجه به اینکه استقلال در این دیدار نیاز به سه امتیاز دارد، ما کار سختی را پیش رو خواهیم داشت.

کد مطلب 872189

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