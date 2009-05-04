کامران دانشجو معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری خود که صبح دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: احزاب می توانند از ابتدا تا انتها بر مجموعه روند انتخابات نظارت داشته باشند .

وی افزود: در حقیقت مردم برگزار کننده انتخابات هستند و جایی برای شک و شبهه باقی نمی ماند مگر اینکه خودمان بخواهیم شک و شبهه را ایجاد کنیم.

دانشجو درباره طرح کمیته هماهنگی دوکاندیدای ریاست جمهوری که هدف آن صیانت از آرا عنوان شده است ، ادامه داد: حتما در درون ستادهای انتخاباتی تشکیلات و کمیته هایی وجود دارد لذا آنان می توانند هرگونه ساختاری را که می خواهند در درون خود تشکیل دهند و ساختار درونی آنان ارتباطی به ما پیدا نمی کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت : برای ما تنها آنچه که در قانون ذکر شده ملاک عمل خواهد بود ولی آنچه که انجام آن در قانون و از سوی شورای نگهبان بر ما تکلیف نشده ، وجاهت قانونی نخواهد داشت و ما نمی توانیم به آنچه که آنان می خواهند وجاهت قانونی بدهیم.

وی تصریح کرد: پس از خداوند متعال، مردم بهترین ناظر هستند و می توانند آنچه که منطقی و غیرمنطقی است را از یکدیگر تشخیص دهند.

دانشجو خاطرنشان کرد: هدف ما قانون مداری و برگزاری انتخاباتی بی عیب و نقص است و لذا راهبرد ما مشارکت حداکثری مردم است و علت این راهبرد این است که تنها در انتخابات است که می توانیم حضور نمادین مردم در راهپیمایی ها را به حضور کمی تبدیل کنیم.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ما اکنون در وضعیتی در جهان قرار داریم که عملا حکومتهای طاغوتی خارج از کشور ، این را نمی خواهند، لذا مردم با حضور حداکثری خود می توانند ، چشم فتنه را کور کنند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت میز احزاب در ستاد انتخابات کشور، گفت: نامزدهای انتخابات آتی از سوی احزاب حمایت می شوند با این حال در قانون چنین امری پیش بینی نشده که احزاب چگونه بر انتخابات نظارت کنند.

دانشجو با بیان اینکه ما در انتخابات آتی مر قانون را انجام می دهیم ، افزود : ما تلاش می کنیم تا آنچه که در انتخابات مجلس هشتم از طریق یک دوربین مدار بسته و یک پلاسما در اختیار احزاب قرار گرفت، در این انتخابات هم در اختیار احزاب باشد اما چون این موضوع در قانون پیش بینی نشده ، کسی نمی تواند مدعی شود که این حق من است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد : احزاب می توانند در انتخابات شور و نشاط بیافرینند، لذا ما نیز تلاش می کنیم تا بستر فعالیت آنان را فراهم کنیم.

وی همچنین در خصوص ثبت نام اینترنتی نامزدها گفت: ثبت نام اینترنتی جزو مراحل اجباری نیست و در واقع برای تسهیل در امر ثبت نام اصلی صورت می گیرد.

دانشجو در ادامه درباره شرایط تبلیغات کاندیداها گفت: کمیته بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور متشکل از وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او، دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وی و مدیرعامل صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار او و همچنین نماینده شورای نگهبان به عنوان ناظر به منظور تضمین برخورداری نامزدها از امکانات دولتی مانند صدا و سیما تشکیل شده است.

معاون وزیر کشور افزود: برنامه های تبلیغاتی نامزدها باید در همین کمیسیون به تائید برسد اما در بخش دیگری قانون انتخابات در فصل ششم و در مواد 68، 69،70،71،73 و 76 موارد تخلف را صراحتا ذکر کرده است.

وی از جمله این موارد را به این شرح برشمرد:

1- تبلیغات له یا علیه نامزدها از میز خطابه نماز جمعه یا هر مکانی که جنبه رسمی یا دولتی داشته باشد .

2- استفاده از وسائل و امکانات وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی .

3- فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری .

4- محو یا پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در صورتی که در اماکن قانونی نصب شده باشد.

5- هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی توسط رقبا و طرفداران آنها .

6- تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخابات از طرف مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات.

7- از زمان اعلام تائید صلاحیت نامزدها نباید له یا علیه آنان سخنی صورت بگیرد.

دانشجو همچنین تاکید کرد: نمایندگان نامزدها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و در صورت مشاهده تخلفی فقط می توانند آن را به نماینده فرماندار گزارش کنند و در صورت ایجاد اخلال در شعب ، عذرشان خواسته خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره سایز پوسترهای داوطلبان در انتخابات آتی، گفت: در قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره سایز پوسترها چیزی عنوان نشده و تنها نکته ای که باید به آن توجه شود این است که آنان باید از دو نوع فرم عکس با هر اندازه و در هر رنگی و نه بیشتر از آن ، استفاده کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانوان هم می توانند در انتخابات آتی ثبت نام کنند یا خیر، اظهار داشت: طبق تفسیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ثبت نام بانوان در انتخابات آتی منعی ندارد، ما نیز عمل خواهیم کرد.

دانشجو همچنین در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با احزاب خلق الساعه و تدابیر وزارت کشور در این خصوص، گفت: ما در حال بررسی این موضوع در کمیسیون ماده 10 احزاب هستیم و با کمک مجلس به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در انتخابات آتی هر حزب یا تشکلی که بخواهد به تبلیغات بپردازد باید مجوز داشته باشد ولی ائتلاف ها نیازی به اخذ مجوز ندارند.

ادامه دارد.