برای اعاده حیثیت به مصاف الاتحاد می رویم / محکوم به پیروزی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) پیش از دیدار استقلال ایران - الاتحاد عربستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: دیدار با الاتحاد عربستان برای ما بسیار حساس و تعیین کننده است و می توانیم با پیروزی در این مسابقه همچنان شانس صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه آبی پوشان تهرانی جدالی سخت و دشوار با تیم الاتحاد عربستان خواهند داشت، افزود: الاتحاد حریفی بسیار قوی است. این تیم را یک مربی حرفه‌ای هدایت می کند و بدون شک در دیدار عصر سه شنبه همچون با برنامه‌‎ریزی برابر ما صف آرایی خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه از انگیزه تیم فوتبال الاتحاد برای دستیابی به امتیاز در دیدار عصر سه شنبه یاد کرد و گفت: با توجه به شرایطی که بر جدول گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاکم است، بدون تردید تیم الاتحاد به دنبال آن است که دست خالی تهران را ترک نکند اما با توجه به شرایط موجود در جدول ما نیاز مبرم به پیروزی در مصاف با این تیم داشته و محکوم به برد هستیم.

وی ارائه یک بازی تهاجمی را اولویت اصلی تیمش در دیدار مقابل الاتحاد عنوان کرد و گفت: ما با ارائه یک بازی هجومی برابر الاتحاد مترصد پیروزی هستیم و من امیدوارم مانند بازی رفت یک بازی زیبا را به نمایش بگذاریم چرا که همه از استقلال و الاتحاد یک نمایش تماشایی را انتظار دارند.

قلعه نویی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به فشار مسابقات داخلی چند بازیکن ما مصدوم شدند اما با تلاش کادر پزشکی باشگاه تمامی بازیکنان آسیب دیده به این بازی خواهند رسید و مقابل الاتحاد بازی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: با توجه به قهرمانی در لیگ برترایران انتظارات مردم و به ویژه هواداران از تیم ما بیشتر شده است. مطمئن باشید بازیکنان ما این قضیه را درک کرده و با تمام قدرت مقابل الاتحاد بازی خواهند کرد.

وی اهداف تیمش در دیدار با الاتحاد عربستان را در دو بخش بیان کرد و گفت: ما در این بازی دو بحث را مدنظر قرار خواهیم داد. بحث اول اعاده حیثیت و بحث زنده نگاه داشتن شانس صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا.

قلعه نویی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال استقلال با برتری در دو مسابقه پیش رو شانس زیادی برای صعود به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت: اگر مقابل ام صلال و الجزیره با بد شانسی روبرو نمی شدیم امروز به جای دو امتیاز شش امتیاز داشتیم اما از این مسائل گله ای نداریم چرا که اعتقاد داریم جذابیت فوتبال به همین موارد است و لحظه هاست که نتیجه بازی را مشخص می کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اینکه استرس نداریم با آرامش بیشتر مقابل الاتحاد صف آرایی خواهیم و به دنبال ارائه یک بازی تهاجمی خواهیم بود. برای دستیابی به این هدف با سه مهاجم بازی خواهیم کرد.