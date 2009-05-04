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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

در خانه موزه شهید مطهری؛

"کارگاه عدالت" برگزار می‌شود

"کارگاه عدالت" برگزار می‌شود

کارگاههای خانواده، عدالت و نشست روحانیون و ائمه جماعات منطقه 3 همزمان با هفته معلم در خانه موزه شهید مطهری برگزار می‌شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارگاه "خانواده "با حضور دکتر احمد طهماسبی 15 اردیبهشت  و نشست "عدالت " با حضور دکتر محمد اسماعیل خدادادی  16 اردیبهشت از ساعت 18 تا 20  برگزار می شوند.

نشست روحانیون و ائمه جماعات منطقه 3 که مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و آخرین روز از هفته معلم است با حضور مسئولان و مدیران سازمان فرهنگی هنری و مجتبی مطهری فرزند شهید استاد مطهری از ساعت 10 تا 12 ، هفدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.

خانه موزه استاد مطهری واقع در خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز، ‌ نرسیده به مسجد یزدی‌ها، جنب کوچه صدرا واقع است.

 

کد مطلب 872198

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