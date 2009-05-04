به گزارش خبرگزاری مهر، "کارگاه "خانواده "با حضور دکتر احمد طهماسبی 15 اردیبهشت و نشست "عدالت " با حضور دکتر محمد اسماعیل خدادادی 16 اردیبهشت از ساعت 18 تا 20 برگزار می شوند.



نشست روحانیون و ائمه جماعات منطقه 3 که مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و آخرین روز از هفته معلم است با حضور مسئولان و مدیران سازمان فرهنگی هنری و مجتبی مطهری فرزند شهید استاد مطهری از ساعت 10 تا 12 ، هفدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.



خانه موزه استاد مطهری واقع در خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز، ‌ نرسیده به مسجد یزدی‌ها، جنب کوچه صدرا واقع است.