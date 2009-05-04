سیل 437 میلیارد ریال به بخش کشاورزی خراسان جنوبی خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خسارات وارده به محصولات زراعی، باغی، منابع آبی، کانال های انتقال آب، قنوات، استخرها، دام و طیور، ساختمان ها و تأسیسات کشاورزی بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع خسارات وارد شده به بخش کشاورزی 80 هزار و 712 هکتار از اراضی زراعی و باغات استان به مقدار 28 هزار و 794 تن به ارزش 243 میلیارد و 710 میلیون ریال خسارت دیده است.

وی درصد خسارت به محصولات زراعی را بین 10 تا 53 درصد اعلام کرد و بیان داشت: به محصولات باغی استان بین 25 تا 65 درصد خسارت وارد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در خصوص خسارات وارده به قنوات و کانال های انتقال آب گفت: تعداد 277 رشته قنات، سه حلقه چاه کشاورزی، 150 باب استخر ذخیره آب و 186 کیلومتر کانال انتقال آب به میزان 181 میلیارد و 734 میلیون ریال خسارت دیده است.

زاری به خسارت وارده به بخش دام و طیور و تأسیسات دامی و کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: پنج هزار و 635 واحد دامی و 500 کلنی زنبور عسل به میزان هفت میلیارد و 171 میلیون ریال خسارت دیده است.

وی با بیان اینکه 9 هزار و254 قطعه طیور صنعتی و بومی به میزان 345 میلیون ریال نیز در استان دچار خسارت شده است ادامه داد: به هفت هزار و 974 متر مربع از ساختمان ها و اماکن دامی و تأسیسات کشاورزی با 100 درصد خسارت به میزان سه میلیارد و 987 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

به گفته این مسئول بسیاری از محصولات باغی خراسان جنوبی از قبیل بادام، زردآلو، توت، گردو و ... دچار سرمازدگی شده است.