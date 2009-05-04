ساختار مدیریت منسجم در مقابله با خشکسالی در کشور باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا افشاری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در خصوص همایش ملی مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی در شیراز، افزود: یک خشکسالی با شدت یکسان در دو منطقه متفاوت می تواند دو تاثیر بسیار متفاوتی بر آن مناطق بر جای بگذارد زیرا هر منطقه می تواند با استفاده از ابزار مدیریت منسجم و هماهنگ اثرات آن را کنترل کند.

وی تصریح کرد: در ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع خشکسالی که در چند مدت اخیر با آن مواجه هستیم باید ساز و کارها و ساختارهای این حوزه بیش از حد کنونی تقویت شود و ایجاد پژوهشکده مطالعات خشکسالی در شیراز تاکیدی خواهد بود بر بررسی راهکارهای مدیریت خشکسالی با استفاده از ابزار مطالعه و پژوهش که امیدواریم با حمایت مسئولان این مرکز سریعتر شکل گیرد.

در ادامه مراسم معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز نیز اظهار داشت: به غیر از اقدامات سخت افزاری که در حوزه مقابله با مشکلات خشکسالی همواره مطرح بوده و فعالیتهای لازم نیز انجام می شود یکی از مهمترین کارهای جدای از این بحث، اصلاح رفتار و فرآیند تصمیم سازی ظاهری تولیدگران بوده که باید به این بخش توجه های لازم صورت گیرد.

منصور زیبایی با اشاره به اینکه این موضوع را می توان از سه بعد بررسی کرد، افزود: در بعد اول باید برای تولیدکنندگان از جمله زارعین ایجاد انگیزه شود تا فرآیند تصمیم گیریها و تحلیل های اقتصادی در حوزه عمل برای زارعین انگیزه ایجاد کند و نوعی میل و تقاضا برای به کارگیری این راهکارها در زارع شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه در قدم بعدی پس از اینکه موفق به ایجاد انگیزه در تولیدگر شدیم باید راه مناسبی را نیز برای اطلاعات مورد نیاز آنها نظیر مسائل مربوط به الگوی کشت، استراتژی های آبیاری و روشهای آبیاری نوین را نیز تعریف کرده باشیم و در زمینه سوم نیز باید کانل و بسترسازی مناسبی برای نظیر ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی برای این گروه ایجاد شود.

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد چنانچه این سه حلقه تکمیل شد تمامی اقدامات ما در حوزه مدیریت و مقابله با خشکسالی به طور کامل تاثیرگذار خواهد بود که البته در همایش مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی در این حوزه به ویژه بحث ایجاد انگیزه برای زارع و در مجموع تولیدگر برنامه ریزیهای مناسبی صورت گرفته است.