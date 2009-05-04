اکنون وقت ساخت فیلم انتخاباتی نیست

این نویسنده و کارگردان به خبرنگار مهر گفت: احتمالا شایعه‌ ساخت فیلم انتخاباتی دکتر احمدی‌نژاد به خاطر مستند "میهمان کلمبیا" است که پارسال در جریان سفر رئیس جمهوری به آمریکا از سخنرانی ایشان در دانشگاه کلمبیا ساختم. پخش این فیلم از شبکه پرس تی‌وی شروع شده و در تعدادی از شهرستانها هم توزیع شده است.

طالب‌زاده افزود: به دلیل نزدیکی زمان انتخابات فرصت ساخت فیلم انتخاباتی کم است و نامزدهای ریاست جمهوری اگر برنامه‌ای داشته‌اند تا به حال آن را اجرا کرده‌اند. این روزها زمان مناسبی برای ساخت فیلم انتخاباتی نیست.

وی درباره فعالیت‌های جدید خود گفت: این روزها نسخه تلویزیونی "بشارت منجی" را آماده می‌کنم که در 25 قسمت از تلویزیون پخش می‌شود.

طالب‌زاده فیلمهای مستند "خنجر و شقایق" و "ساعت 25" را کارگردانی کرده و فیلم‌های سینمایی "مسیح" و "بشارت منجی" را در کارنامه دارد.