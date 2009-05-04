دیدار با الشباب بازی مرگ و زندگی برای ماست/ بی گدار به آب نمی زنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، بیژن طاهری در نشست خبری پیش از دیدار الشباب امارات - سپاهان ایران ضمن بیان این مطلب افزود: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را دارد. در مصاف با الشباب امارات محکوم به پیروزی هستیم و نه تنها در این بازی بلکه در دیدار آتی مقابل الاتفاق عربستان نیز باید با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کسب شش امتیاز در دو دیدار پیش رو حکم صعود تیم سپاهان به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را امضا خواهد کرد، افزود: با وجود اینکه به پیروزی در دو دیدار آینده نیاز مبرم داریم اما بی گدار به آب نمی زنیم. برای برتری در دیدار آتی به ویژه دیدار سه شنبه شب برابر الشباب شرایط را می سنجیم و با بهره گیری از اشتباهات تیم مقابل به نتیجه مورد نظر خود دست خواهیم یافت.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان تاکتیک این تیم در دیدار با الشباب امارات را تهاجمی خواند و از احتمال حضور چهار مهاجم در ترکیب زردپوشان اصفهانی خبر داد.

طاهری در توجیه دلایل ناکامی تیمش در دیدارهای اخیر لیگ قهرمانان آسیا گفت: در این مدت از آسیب دیدگی مهره‌های تاثیرگذاری چون محرم نویدکیا و محمود کریمی لطمات جبران ناپذیری را متحمل شدیم. با بازگشت نفرات آسیب دیده به ترکیب تیم، بازیکنان عزم خود را جزم کرده‌اند تا بدون توجه به نتایج دیدارهای اخیر از دو بازی آینده حداکثر امتیاز را کسب کرده و به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

وی در ادامه از انگیزه بالای تیمش برای مصاف با الشباب امارات به نیکی یاد کرد و گفت: الشباب در خانه تیمی خطرناک است. این تیم اماراتی هم مانند تیم ما اگر در این بازی نتیجه را واگذار کند، از دور مسابقات حذف خواهد شد. هم برای تیم ما و هم برای تیم الشباب نتیجه تساوی در دیدار سه شنبه بی فایده است و هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند. با این شرایط کار ما در این مسابقه بسیار دشوار است و باید بیش از گذشته برای کسب امتیاز تلاش کنیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه شرایط تیم الشباب نسبت به دیدار رفت دو تیم در اصفهان متفاوت خواهد بود، در تشریح نقاط ضعف و قوت این تیم اماراتی گفت: الشباب خط دفاع ضعیفی دارد اما در خطوط میانی و حمله از نفرات توانمندی بهره می برد. حضور مهرداد اولادی در ترکیب تیم الشباب از نقاط قوت این تیم است که خط حمله اماراتی ها را قوی تر می کند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان سه شنبه شب در هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به دیدار الشباب امارات می رود.