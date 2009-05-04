به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید رمضان محسن پور ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم در کانون طه گرگان افزود: امروز بسیاری از انتظارات معلم برآورده نمی شود و باید در جهت تامین خواسته ها تلاش بیشتری شود.

وی اظهار داشت: اکنون 1.2 میلیون پرسنل در راستای امر تعلیم و تربیت در این وزراتخانه به 14 میلیون دانش آموز خدمات می دهند که از این نظر با کمبود و کسری روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این وزراتخانه دستگاهی فقیر و نیازمند است که دولتمردان باید برای رفع مشکلات آن برنامه ریزی و تدبیر کنند.

محسن پور گفت: سال گذشته این وزراتخانه با کسری 20 هزار میلیارد ریال اعتبار روبرو بود و سال جاری با حمایت دولت و مجلس 93 هزار میلیارد ریال برای این وزراتخانه بودجه در نظر گرفته شد و در قالب بخشودگی عوارض شهرداری دو هزار و 800 میلیارد ریال به آن افزوده شد.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزرات آموزش و پرورش بیان داشت: همچنین با جابجایی برخی از سرفصلها با کمک رئیس جمهوری مقرر شد 61 مورد معوقات فرهنگیان پرداخت شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان با گرامیداشت مقام معلم گفت: شهید مطهری تک بعدی به اسلام توجه نکرد و به همه ابعاد این دین مبین توجه داشت.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: شهید مطهری، اسلام را براساس سلیقه اش تبیین نکرد، بلکه همه افکار و عقیده اش را در خدمت به اسلام عرضه کرد.



وی اظهار داشت: تمامی ابعاد اسلامی در وجود، افکار و اندیشه های شهید مطهری متبلور بود.

به تاکید امام جمعه گرگان، معلم در تربیت نسل آینده ساز، نقش مهمی دارد و باید ارزشهای اسلامی را به شیوه مناسب به نسل آینده منتقل کند.

در این آئین از شماری از فرهنگیان نمونه گلستان تجلیل شد.