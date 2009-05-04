به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی 6، در این راستا تعدادی از کلیساها مراسم عشای ربانی را که طی آن شرکت کنندگان در کلیسا در طول مراسم به یکدیگر دست می دهند، لغو کرده اند.

تعدادی از مساجد نیز اعلام کرده اند در صورت مشاهده موارد مشکوک احتمال دارد نمازهای جماعت به طور موقت لغو شوند.

این درحالی است که از زمان مشاهده این بیماری و ورود آن به ایالات متحده صدها نفر هر هفته در نیایشگاه های خود حضور یافته و رهبران دینی محلی چندان هم نگران شیوع این ویروس نیستند.

سزار درالگا از کلیسای پکس کریستی گفت: فکر می کنم نباید آنقدر این مسئله ذهن ما را مشغول کند که خود را تباه کنیم، مراسم نیایشی کلیساها چون سنت گذشته خود ادامه می یابد و اسقف کلیسای ما تا کنون تغییر را در برگزاری مراسم به ما اعلام نکرده است.

وی افزود: به منظور حفظ بهداشت در فضای کلیسا اقداماتی را برای پاکیزه نگاه داشتن محیط به منظور استقبال از مؤمنان انجام می دهیم.

جدا از اقدامات پیشگیرانه مسلمانان و مسیحیان، انجمنهای بودایی و پیروان سایر ادیان نیز برای مقابله با ویروس آنفلوآنزای خوکی آماده می شوند.

ایالات متحده آمریکا دومین کشوری است که مرگ به واسطه آنفلوآنزای خوکی را تأیید کرده است. مقامات بهداشت آمریکا روز جمعه اول ماه می ( 11 اردیبهشت ماه) اظهار داشتند تعداد موارد مبتلا به این بیماری به 143 مورد در 20 ایالت افزایش رسیده است.