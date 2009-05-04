مسئولان کرمانشاه غیرقانونی بودن سفر حادثه دیدگان چوار را تایید کردند

رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگارمهر در کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده کاروان مذکور به شکل انفرادی اقدام به این سفر کرده بودند و هیچ یک از سازمانهای مربوط در این خصوص اطلاع چندانی ندارند.

کاروان پس از ناامیدی از مرز خسروی به سمت مرز مهران در حرکت بود

وی افزود: با پیگیریهای به عمل آمده اتوبوس حامل این کاروان ابتدا از کرمانشاه عازم مرز خسروی می شود اما به دلیل بسته بودن این مرز به دستور مسئول کاروان اتوبوس مسیر خود را به سمت مرز مهران در استان ایلام تغییر می دهد تا در صورت امکان کاروان از طریق این مرز به عتبات اعزام شوند.

نجفی ادامه داد: در بین راه در اثر نقص فنی، کنترل اتوبوس از دست راننده خارج می شود که متاسفانه اتوبوس مذکور با سرعت وارد منزل مسکونی کنار جاده در در روستای بهمن آباد بخش چوار می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین اخبار رسیده بیشتر مسافران اتوبوس از جمله مسئولان کاروان و نیز راننده در دم کشته و تعدادی کمی نیز زنده مانده اند.

بازماندگان حادثه و اجساد در بیمارستان امام خمینی هستند

وی خاطر نشان کرد: تمامی مصدومان و افراد فوت شده این حادثه به بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل شده اند.

صبح امروز در اثر برخورد یک اتوبوس حامل زائران عتبات عالیات که از کرمانشاه عازم مرز مهران بود با یک منزل مسکونی و واژگونی آن بیش از 30 نفر از زائران در دم جان سپردند.تعدادی از سکنه منزل نیز در این حادثه زخمی شده اند.

اتوبوس یاد شده حدود 45 سرنشین داشته است.