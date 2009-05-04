به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند به کارگردانی سام گرین و بیل سیگل تولید سال 2002 آمریکا و مدت زمان آن 92 دقیقه است. "هوای زیرزمین" بر مبنای ظهور و سقوط یک سازمان رادیکال و چپ گرا موسوم به "هواشناسان" ساخته شد که مخالف جنگ ویتنام بودند و در اواخر سال‌های 1960 و اوایل دهه 1970 سعی کردند دولت آمریکا را سرنگون کنند.



سازندگان مستند "هوای زیرزمین" در فیلم خود ضمن استفاده از تصاویر آرشیوی با چهره‌های شاخص سازمان "هواشناسان" از جمله برناردین دورن، دیوید گیلبرت، بیل آیرز، مارک راد و برایان فلانگان گفتگو کرده‌اند.

این فیلم سال 2004 نامزد اسکار بهترین مستند بلند بود و سال 2003 جایزه هفته منتقدان جشنواره بین‌المللی لوکارنو را دریافت کرد. "هوای زیرزمین" همچنین جایزه بهترین مستند بلند جشنواره بین‌المللی فیلم سان فرانسیسکو را گرفت.