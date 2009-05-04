مرکز آموزش تخصصی کشاورزی شرق کشور در فردوس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد خزاعی به آموزش دو رشته طلاسازی و تعمیر ماشین آلات کشاورزی مرکز فنی و حرفه ای فردوس اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی انجام شده و کمک مسئولان بزودی شاهد ایجاد دو رشته طلا سازی وتعمیر ماشین آلات کشاورزی در سه ماهه اول امسال خواهیم بود.

وی گفت: مرکز فنی و حرفه ای شهید رادمرد فردوس در حال حاضر دارای تعداد 100 کارآموز در رشته های مختلف تعمیر اتومبیل های بنزینی و موبایل، برق صنعتی، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، جوشکاری FB، برق خودرو و پرورش قارچ خانگی است که کلیه آموزشهای ارائه شده به کارآموزان بصورت رایگان است.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهید رادمرد فردوس از راه اندازی فاز دوم این مرکز خبر داد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار فاز دوم این مرکز با دو سوله آموزش، ساختمان خوابگاه و سلف سرویس راه اندازی خواهد شد.

خزاعی همچنین به تصویب و راه اندازی مرکز آموزش تخصصی کشاورزی شرق کشور در فردوس اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیرهای انجام شده امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی مرکز آموزش تخصصی کشاورزی شرق کشور در فردوس باشیم.

به گفته این مسئول با آموزش مهارتهای لازم در مرکز فنی حرفه ای شهید رادمرد از مهاجرت جوانان شهرستان و نیز روستائیان به نقاط دیگر تا حد زیادی جلوگیری می شود که این مسئله موجبات پیشرفت شهر و روستا را فراهم می نماید.

فاز اول مرکز فنی و حرفه ای شهید رادمرد فردوس در بهمن ماه سال گذشته با حضور استاندار خراسان جنوبی در زمینی به مساحت 1550 متر مربع افتتاح شد.