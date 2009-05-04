وزارت کشور شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را اعلام کرد

در به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل است:

«به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان از روز سه شنبه 15/2/88 ( پانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت) آغاز و اخذ رأی این انتخابات درروز جمعه 22/3/88 ( بیست و دوم خرداد ماه سال یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت) در داخل و خارج از کشور بعمل خواهد آمد.

داوطلبان محترم یا نمایندگان تام الاختیار آنان که کتباً معرفی شده باشند، می توانند از تاریخ 15/2/88 لغایت 19/2/88 جمعاً به مدت پنج روز با در دست داشتن اصل شناسنامه و چهار نسخه تصویر کلیه صفحات آن و 12 قطعه عکس 4 × 6 که در سال جاری گرفته باشند به همراه نسخه چاپی پرسشنامه اعلام داوطلبی اینترنتی که در سایت WWW.sabtename10.ir تکمیل نموده اند به وزارت کشور مراجعه و رسید ثبت نام دریافت نمایند. همچنین افرادی که موفق به تکمیل پرسشنامه اینترنتی نشده اند درزمان مقرر ثبت نام در وزارت کشورمی توانند نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

به موجب ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- از رجال مذهبی ، سیاسی

2- ایرانی الاصل

3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4- مدیر و مدبر

5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

بر اساس ماده 37 قانون مذکور کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .



همچنین براساس ماده 59 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه پرسشنامه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند. »